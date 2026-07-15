EQS-Adhoc: PSI Software SE: Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital gegen Eigenmittelzufluss von 29 Millionen Euro

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PSI Software SE: Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital gegen Eigenmittelzufluss von 29 Millionen Euro



15.07.2026 / 09:11 CET/CEST

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PSI Software SE: Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital gegen Eigenmittelzufluss von 29 Millionen Euro



Berlin, 15. Juli 2026 – Der Vorstand der PSI Software SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden 644.444 neue Aktien der PSI zu einem Ausgabepreis von je 45,00 Euro ausgegeben. Insgesamt fließen der PSI somit frische Eigenmittel von rund 29 Millionen Euro zu. Dadurch wird die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft spürbar gestärkt und ein Teil der von Warburg Pincus zugesagten Refinanzierung umgesetzt. Die Kapitalerhöhung wurde vollständig von der Zest BidCo GmbH gezeichnet, der Bietergesellschaft des freiwilligen Übernahmeangebots von Warburg Pincus, dessen Vollzug ebenfalls für heute zu erwarten ist. Der Ausgabepreis je Aktie entspricht dem Angebotspreis aus dem Übernahmeangebot von Warburg Pincus. Das Grundkapital der Gesellschaft steigt mit der Kapitalerhöhung um 1.649.776,64 Euro auf 41.835.033,60 Euro. Bislang hatte sich Warburg Pincus eine Beteiligung von 82,3 Prozent an der PSI gesichert; diese Beteiligung erhöht sich durch Teilnahme an der Kapitalerhöhung auf rund 83 Prozent des Grundkapitals.



Kontakt: PSI Software SE

Karsten Pierschke

Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation

Dircksenstraße 42-44

10178 Berlin

Deutschland



Tel. +49 30 2801-2727

E-Mail: KPierschke@psi.de

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