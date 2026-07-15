EQS-AFR: GEA Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GEA Group Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

GEA Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



15.07.2026 / 10:51 CET/CEST

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Hiermit gibt die GEA Group Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.08.2026

Ort:

https://www.gea.com/de/investors/events-releases/quarterly-reports/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.08.2026

Ort:

https://www.gea.com/en/investors/events-releases/quarterly-reports/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft Ulmenstraße 99 40476 Düsseldorf Deutschland Internet: www.gea.com LEI Code: 549300PHUU0ZZWO8EO07

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