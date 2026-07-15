EQS-DD: SMAG Mobile Antenna Masts AG: Kai Oppermann, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.07.2026 / 14:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Kai
Nachname(n):Oppermann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SMAG Mobile Antenna Masts AG

b) LEI

391200Z3U78MGO36H028 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A42FR12

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
28,85 EUR49.997,05 EUR
28,87 EUR375,31 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
28,8501 EUR50.372,3600 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Gettex
MIC:XMUN

15.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SMAG Mobile Antenna Masts AG
Windmühlenbergstraße 20-22
38259 Salzgitter
Deutschland
Internet:https://www.smag.de/
LEI Code:391200Z3U78MGO36H028

Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed

Ende der MitteilungEQS News-Service

106046 15.07.2026 CET/CEST

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