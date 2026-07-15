EQS-DD: Tradegate AG: Kerstin Timm, Erbschaft von 3.500 Stück

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.07.2026 / 11:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Kerstin
Nachname(n):Timm

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Tradegate AG

b) LEI

5299007BIE0JSIBS4K52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005216907

b) Art des Geschäfts

Erbschaft von 3.500 Stück

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
00,00 EUR00,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
00,00 EUR00,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

15.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Tradegate AG
Kurfürstendamm 119
10711 Berlin
Deutschland
Internet:www.tradegate.ag
LEI Code:5299007BIE0JSIBS4K52
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