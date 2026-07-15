EQS-DD: Tradegate AG: Kerstin Timm, Erbschaft von 3.500 Stück
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.07.2026 / 11:48 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Kerstin
|Nachname(n):
|Timm
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Tradegate AG
b) LEI
|5299007BIE0JSIBS4K52
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005216907
b) Art des Geschäfts
|Erbschaft von 3.500 Stück
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|00,00 EUR
|00,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|00,00 EUR
|00,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|14.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Tradegate AG
|Kurfürstendamm 119
|10711 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.tradegate.ag
|LEI Code:
|5299007BIE0JSIBS4K52
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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