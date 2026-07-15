EQS-News: Erfolgreicher Verkauf der SCHLOTE Automotive Parts (Tianjin) Co., Ltd. im Wege eines Share Deals

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Erfolgreicher Verkauf der SCHLOTE Automotive Parts (Tianjin) Co., Ltd. im Wege eines Share Deals



15.07.2026 / 16:30 CET/CEST

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Erfolgreicher Verkauf der SCHLOTE Automotive Parts (Tianjin) Co., Ltd. im Wege eines Share Deals

Der chinesische Produktionsstandort der Schlote Gruppe mit rund 300 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von rund 45 Millionen Euro wurde im Rahmen einer Unternehmenstransaktion erfolgreich an einen neuen Eigentümer veräußert. Die Transaktion wurde als Share Deal strukturiert und inzwischen vollzogen.

Das Unternehmen ist auf die hochpräzise Zerspanung von Getriebegehäusen für die Automobilindustrie spezialisiert. Mit modernsten Fertigungstechnologien produziert das Werk anspruchsvolle Bauteile für namhafte Kunden, darunter Volkswagen und ZF. Die langjährige technologische Expertise sowie die hohen Qualitätsstandards haben das Unternehmen zu einem etablierten Partner der Automobilzulieferindustrie gemacht.

Mit dem Eigentümerwechsel werden die Voraussetzungen geschaffen, den Standort langfristig weiterzuentwickeln und seine Wettbewerbsfähigkeit in einem anspruchsvollen Marktumfeld nachhaltig zu stärken. Für die rund 300 Beschäftigten eröffnet die Transaktion eine verlässliche Perspektive und sichert zugleich die Fortführung der bestehenden Kundenbeziehungen.

Die Parteien haben über die wirtschaftlichen Konditionen der Transaktion, insbesondere den Kaufpreis, Stillschweigen vereinbart.

Die Transaktion stellt einen weiteren Baustein im laufenden Verwertungsprozess im Insolvenzverfahren der Schlote Holding GmbH dar und wird aufgrund ihres wirtschaftlichen Umfangs keinen wesentlichen Einfluss auf die zu erwartende Befriedigungsquote der Anleihegläubiger haben. Die aus der Transaktion zufließenden Mittel werden entsprechend den geltenden insolvenzrechtlichen Vorgaben in den Gesamtverwertungsprozess einbezogen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Schlote Holding GmbH Carl-Zeiss-Straße 1 31177 Harsum Deutschland Telefon: +49 (0)5127/971-0 E-Mail: info@schlote.com Internet: www.schlote-gruppe.com ISIN: DE000A2YN256 WKN: A2YN25 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900U1YCFFXHPFJR83 EQS News ID: 2365580

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