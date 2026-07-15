EQS-News: Erste Asset Management startet mit zwei neuen ETFs

Wien, 15. Juli 2026 - Die Erste Asset Management erweitert ihr Produktangebot um zwei neue Exchange Traded Funds (ETF): den ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF (ISIN IE000GVBJMO6) und den ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF (IE000UKN7GP4). Anleger:innen erhalten damit Zugang zu breit gestreuten Aktieninvestments in einem börsengehandelten Fondsformat.

Mit den neuen ETFs verbindet die Erste Asset Management klassische Indexanlage mit ihrer langjährigen Nachhaltigkeitsexpertise. Beide Fonds verfolgen eine passive Veranlagungspolitik und bilden jeweils einen eigens entwickelten Solactive-Index nach. In die Indexkonstruktion fließen Basis-Nachhaltigkeitskriterien nach dem ESG-Ansatz der Erste Asset Management ein.



„Mit den neuen Erste ETFs schaffen wir einen einfachen und transparenten Zugang zu den globalen und US-Aktienmärkten. Sie eignen sich als langfristige Bausteine im Portfolio und verbinden die Vorteile börsengehandelter Indexfonds mit dem Nachhaltigkeitsansatz der Erste Asset Management“, sagt Heinz Bednar, Vorsitzender (CEO) der Geschäftsführung der Erste Asset Management.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhaltet.

Zugang zu globalen und US-Aktienmärkten

Der ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF bietet Zugang zu den 250 größten, liquiden Unternehmen aus entwickelten Märkten, darunter Aktien aus den USA, Europa, Japan und weiteren Regionen. Zur Definition des Anlageuniversums wurde in Kooperation mit dem Indexanbieter Solactive der SolactiveDM Large Cap 250 Base EUR Index NTR* (Der Index wird von Solactive AG berechnet) erarbeitet. Dieser Index wird im Fonds möglichst genau nachgebildet. Der Fonds ist als globaler Aktien-Core-Baustein konzipiert und richtet sich an Anleger:innen, die breit in internationale Aktienmärkte investieren möchten, dabei aber Wert auf eine Indexstruktur und Nachhaltigkeitsfilter legen.



Der ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF investiert in rund 250 große Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA. Damit ermöglicht er eine fokussierte Partizipation am US-Aktienmarkt, aktuell unter anderem über Sektoren wie Informationstechnologie, Finanzwesen, Gesundheit, Kommunikationsdienstleistungen und Industrie. Der Fonds bildet den Solactive USA Large Cap 250 Base USD Index NTR* möglichst genau nach.



Beide ETFs sind ab 16. Juli im XETRA-Handel der Deutschen Börse handelbar. Ab 22. Juli können die Produkte auch in Filialen der Erste Bank und Sparkassen beraten und erworben werden. Die Fonds veranlagen thesaurierend und weisen eine Gesamtkostenquote von 0,25 Prozent p.a. auf. Beide ETFs sind nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft und veranlagen damit nur in Unternehmen die den Basis-Nachhaltigkeitskriterien der Erste AM entsprechen.



Zusammenarbeit mit Carne Global Fund Managers



Die Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, Europas größte unabhängige externe Fondsverwaltungsgesellschaft (ManCo) und ein führender Anbieter von Lösungen für die Fondsregulierung und -governance. Das 2004 gegründete Unternehmen bietet über 700 Vermögensverwaltern Dienstleistungen in den Bereichen Regulierung, Risikomanagement und unabhängige Aufsichtsratsmitglieder an und betreut ein Vermögen von mehr als 1 Billion US-Dollar. Die Erste Asset Management GmbH agiert als Investment Manager und bringt ihre Anlage- und ESG-Expertise ein.

„Wir freuen uns sehr, die Erste Asset Management bei der Auflegung dieser neuen ETFs zu unterstützen. Da immer mehr Vermögensverwalter ihre ETF-Kompetenzen ausbauen, steigt die Nachfrage nach Betriebsmodellen, die regulatorisches Fachwissen, Governance und operative Infrastruktur in einer einzigen Lösung vereinen. Wir sind stolz darauf, über unsere ETF-Plattform mit der Erste zusammenzuarbeiten, und freuen uns darauf, unsere Partnerschaft im Zuge der Weiterentwicklung ihres ETF-Angebots fortzusetzen“, sagt Daniel Osborne, Geschäftsführer und Leiter des Bereichs ETF Solutions bei der Carne Group.

Über Erste Asset Management

Die Erste Asset Management GmbH (Erste AM) ist eine internationale Vermögensverwalterin und Asset Managerin mit mehr als 60 Jahren Erfahrung am Markt. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG (Erste Group). An ihren Standorten in Österreich sowie in Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn verwaltet die Erste AM ein Vermögen von 110,7 Mrd. Euro (per Mai 2026).

Eckdaten zu den beiden Fonds



Fondsname ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF Kapitalanlagegesellschaft Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited Fondsart Börsengehandelter Indexfonds (ETF) ISIN IE000GVBJMO6 Fondswährung EUR Gewinnverwendung thesaurierend Rechnungsjahr 01.01.-31.12. Offenlegungs-Verordnung Art. 8 Risikoindikator lt. BIB 4 Ausgabeaufschlag 0,00% Gesamtkostenquote (TER)** 0,25% Empfohlene Mindesthaltedauer mindestens 6 Jahre

Fondsname ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF Kapitalanlagegesellschaft Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited Fondsart Börsengehandelter Indexfonds (ETF) ISIN IE000UKN7GP4 Fondswährung USD Gewinnverwendung thesaurierend Rechnungsjahr 01.01.-31.12. Offenlegungs-Verordnung Art. 8 Risikoindikator lt. BIB 4 Ausgabeaufschlag 0,00% Gesamtkostenquote (TER)** 0,25% Empfohlene Mindesthaltedauer mindestens 6 Jahre

* Der ETF wird von der Solactive AG weder gesponsort, beworben, verkauft oder anderweitig unterstützt noch bietet die SolactiveAG eine ausdrückliche Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Ergebnisse der Verwendung des Referenzindex und/oder der Indexmarke oder des Indexkurses zu irgendeinem Zeitpunkt oder irgendeiner anderen Hinsicht.

** Die dargestellten Gesamtkosten setzen sich aus Verwaltungsgebühren und sonstigen Verwaltungs-oder Betriebskosten zusammen. Die Berechnung erfolgt gemäß der entsprechenden Kostendarstellung in den Basisinformationsblättern (BIB). Der angegebene Wert basiert auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen BIB. Laufende Transaktionskosten gemäß BIB sowie eine etwaige erfolgsbezogene Vergütung sind in dieser Kennzahl nicht enthalten. Detaillierte Informationen zu den Kostenbestandteilen entnehmen Sie bitte dem BIB.