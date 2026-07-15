EQS-News: ZUGANG ZU ERNEUERBAREN ENERGIEN ENTSCHEIDEND, DAMIT DIE MOBILFUNKBRANCHE AUF KURS ZUM NETTO-NULL-ZIEL BLEIBT - NEUER GSMA-BERICHT

EQS-News: GSMA / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

ZUGANG ZU ERNEUERBAREN ENERGIEN ENTSCHEIDEND, DAMIT DIE MOBILFUNKBRANCHE AUF KURS ZUM NETTO-NULL-ZIEL BLEIBT - NEUER GSMA-BERICHT



15.07.2026 / 07:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mobilfunkbetreiber haben ihre betriebsbedingten Emissionen seit 2019 um 13 % gesenkt – trotz eines Anstiegs der Mobilfunkanschlüsse um 10 % und einer mehr als vierfachen Zunahme des Datenverkehrs –, doch ist ein schnellerer Zugang zu sauberer Energie erforderlich, um die Fortschritte zu beschleunigen.

LONDON, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Mobilfunknetzbetreiber weltweit erzielen bei der Reduzierung von CO2-Emissionen bedeutende Fortschritte; doch ein besserer Zugang zu erneuerbaren Energien – insbesondere in Schwellenländern – ist unerlässlich, wenn die Branche ihre Klimaziele erreichen und auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050 bleiben will. Dies geht aus dem neuen Bericht der GSMA, Mobile Net Zero 2026: State of the Industry on Climate Action hervor.

GSMA Logo

Der Bericht, der Energie- und Emissionsdaten von mehr als 110 Mobilfunkbetreibern analysiert, die 85 % der weltweiten Mobilfunkanschlüsse repräsentieren, zeigt, dass die betrieblichen Emissionen der Branche allein 2024 um 5 % und zwischen 2019 und 2024 um 13 % gesunken sind. Dies wurde erreicht, obwohl die Zahl der Mobilfunkanschlüsse im gleichen Zeitraum um 10 % gestiegen ist und sich der Datenverkehr mehr als vervierfacht hat.

Erneuerbare Energien sind nach wie vor der wichtigste Einzelfaktor für die Emissionsminderung. Die Netzbetreiber kauften oder erzeugten 2024 rund 70 TWh Strom aus erneuerbaren Energien – das entspricht der gesamten Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Indonesien. Der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien, den die Netzbetreiber beziehen (zusätzlich zu den bereits im Netzmix enthaltenen erneuerbaren Energien), hat sich seit 2019 von 10 % auf 24 % mehr als verdoppelt.

John Giusti, Chief Regulatory Officer bei der GSMA, sagte:

„Die Mobilfunkbranche beweist weiterhin, dass Wirtschaftswachstum, digitale Konnektivität und Klimaschutz Hand in Hand gehen können. Die Netzbetreiber verbinden mehr Menschen, übertragen mehr Daten und unterstützen die digitale Wirtschaft weltweit, während sie gleichzeitig ihre Emissionen senken."

„Die Fortschritte, die wir beobachten, sind ermutigend, aber es muss noch mehr getan werden. Der Zugang zu erneuerbaren Energien bleibt einer der wichtigsten Faktoren, die bestimmen, wie schnell die Netzbetreiber dekarbonisieren können. Politische Entscheidungsträger spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaffung der Rahmenbedingungen, die Investitionen in die Infrastruktur für saubere Energie ermöglichen und den Übergang zur Netto-Null beschleunigen."

Fortschritte beschleunigen

Der Bericht empfiehlt, dass Regierungen eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung des Übergangs spielen, indem sie politische Rahmenbedingungen schaffen, die Investitionen in erneuerbare Energien und Netze fördern, die Strommärkte modernisieren, um den Zugang von Unternehmen zu erneuerbaren Energien zu verbessern, und Genehmigungsverfahren straffen, um den Ausbau sauberer Energie zu beschleunigen.

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/zugang-zu-erneuerbaren-energien-entscheidend-damit-die-mobilfunkbranche-auf-kurs-zum-netto-null-ziel-bleibt--neuer-gsma-bericht-302826006.html

15.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2365940 15.07.2026 CET/CEST