EU und Ukraine vereinbaren enge Kooperation bei Drohnenproduktion

Kiew, 15. ⁠Jul (Reuters) - Die Europäische Union (EU) und die Ukraine haben ein Abkommen über eine engere Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Produktion von Drohnen geschlossen. Ziel sei es, das ukrainische Know-how mit den industriellen Kapazitäten Europas zu verzahnen, ‌um gemeinsame Projekte aufzubauen und die Produktion hochzufahren, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch bei einem Besuch in Kiew mit. ⁠Das Abkommen ⁠bringe den ukrainischen Erfindungsgeist und die industrielle Größe Europas zusammen. Es ist die erste Vereinbarung dieser Art mit der Ukraine, die Länder und Unternehmen in der gesamten EU abdecken soll.

"Wir müssen unsere Stärken bündeln", sagte von der Leyen. Dabei betonte sie die ukrainischen Kenntnisse und ‌Erfahrungen beim Einsatz und der Abwehr von ‌Drohnen. Das Wissen, das die Ukraine dabei erworben habe, sei einzigartig, sagte sie bei einer Rede zum Tag der ukrainischen Staatlichkeit an Präsident Wolodymyr ⁠Selenskyj gerichtet. "Das müssen wir gemeinsam nutzen. Denn wir kennen die Bedrohungen, denen ‌Europa in diesem Bereich ausgesetzt ist." ⁠Es habe schon in zahlreichen EU-Staaten Luftraumverletzungen und Alarmmeldungen gegeben. Die EU könne der Ukraine im Gegenzug große technologische Kapazitäten und sichere Produktionsstandorte bieten.

Seit dem Beginn der russischen Invasion im Februar ‌2022 hat die Ukraine eine ⁠hochentwickelte Drohnenindustrie aufgebaut. Zuvor hatte das ⁠Land in diesem Sektor über wenig Erfahrung verfügt. Präsident Wolodymyr Selenskyj wirbt weltweit für Drohnen-Kooperationen, insbesondere im Nahen Osten, wo Golfstaaten Interesse an ukrainischem Fachwissen zur Abwehr iranischer Angriffe zeigen. Mit einzelnen Staaten hat die Ukraine zudem bilaterale Abkommen geschlossen. Beim Nato-Gipfel in Ankara in der vergangenen Woche unterzeichnete Selenskyj drei weitere Verträge, womit sich deren Gesamtzahl auf neun erhöhte.

(Bericht von Andrew Gray, geschrieben von ⁠Christian Götz, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)