Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.07.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenWasserstoffErneuerbare EnergienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 15. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AKER BPBericht 2. Quartal 2026
ASML HoldingBericht 2. Quartal 2026
Bank of New York MellonBericht 2. Quartal 2026
BayCurrent ConsultingBericht 1. Quartal 2026
BlackrockBericht 2. Quartal 2026
CintasBericht Geschäftsjahr 2026
ConAgra BrandsBericht Geschäftsjahr 2026
Heidelberg PharmaBericht 2. Quartal 2026
Johnson & JohnsonBericht 2. Quartal 2026
Morgan StanleyBericht 2. Quartal 2026
NelBericht 2. Quartal 2026
SHB ABericht 2. Quartal 2026
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) ABericht 2. Quartal 2026
STOREBRANDBericht 2. Quartal 2026
United AirlinesBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ASML
Nel
Johnson & Johnson
Blackrock
AKER BP
Cintas
ConAgra Brands
Morgan Stanley
Heidelberg Pharma
United Airlines
Bank of New York Mellon
SHB A
BayCurrent Consulting
STOREBRAND
SEB Bank A

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