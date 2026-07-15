Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.07.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 15. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AKER BP
|Bericht 2. Quartal 2026
|ASML Holding
|Bericht 2. Quartal 2026
|Bank of New York Mellon
|Bericht 2. Quartal 2026
|BayCurrent Consulting
|Bericht 1. Quartal 2026
|Blackrock
|Bericht 2. Quartal 2026
|Cintas
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|ConAgra Brands
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Heidelberg Pharma
|Bericht 2. Quartal 2026
|Johnson & Johnson
|Bericht 2. Quartal 2026
|Morgan Stanley
|Bericht 2. Quartal 2026
|Nel
|Bericht 2. Quartal 2026
|SHB A
|Bericht 2. Quartal 2026
|Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) A
|Bericht 2. Quartal 2026
|STOREBRAND
|Bericht 2. Quartal 2026
|United Airlines
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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