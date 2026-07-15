Goldman Sachs: Warum mir die Bewertung zu hoch ist

Was bewegt die Aktie?

Goldman Sachs hat JPMorgan beim Kurs/Buchwert-Verhältnis überholt. Die Aktie handelt inzwischen bei etwa 3,2, während JPMorgan bei rund 2,7 liegt. Das zeigt, wie viel Optimismus bereits eingepreist ist.

Operativ war das Quartal sehr stark. Der Gewinn je Aktie stieg um 92 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag 6,40 Dollar über den Erwartungen. Der Umsatz erreichte 20,34 Milliarden Dollar, ein Plus von 40 Prozent. Der Konsens hatte nur rund 16 Milliarden Dollar erwartet.

Besonders stark lief das Investment Banking. Die Gebühren stiegen um 55 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar. Erwartet waren 2,9 Milliarden Dollar. Große Börsengänge, Kapitalerhöhungen und Anleiheemissionen trieben das Geschäft.

Charttechnik

Die Aktie hat sich stark und stabil entwickelt. Der Rücksetzer in Richtung 1.000 Dollar wäre im Nachhinein die attraktivere Kaufzone gewesen. Nun liegt das nächste technische Ziel weit über 1.200 Dollar.

Martins Einschätzung

Die Zahlen sind stark, aber viel Fantasie für das zweite Halbjahr steckt bereits im Kurs. Jefferies hob das Kursziel von 1.200 auf knapp 1.300 Dollar und bleibt bullisch. JPMorgan sieht mit 955 Dollar und Neutral-Rating deutlich weniger Potenzial. Ein fairer Bereich um 1.100 Dollar wirkt realistischer als ein aggressiver Neueinstieg.