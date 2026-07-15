Hamburg: Verbindungsbahn ab Freitag für Wochen gesperrt

HAMBURG (dpa-AFX) - Pendler und Reisende müssen sich in den kommenden Wochen auf massive Behinderungen in Hamburg einstellen. Die Gleise zwischen Hauptbahnhof und Altona, die sogenannte Verbindungsbahn, werden ab Freitag voraussichtlich bis zum 30. August nicht befahrbar sein. Grund ist die Erneuerung dreier Bahnbrücken. Der Zeitraum fällt in die Hamburger Sommerferien. Ursprünglich sollte die Sperrung am 15. August enden.

Der Neubau der Eisenbahnüberführungen Schanzen- und Holstenstraße sowie der Sternbrücke läuft seit längerer Zeit. Außerdem sollen wichtige Arbeiten für die Verlegung des Bahnhofs Altona erledigt werden.

Es werde zu Umleitungen, Ausfällen und Fahrplanänderungen kommen, teilte die Bahn mit. Auch die S-Bahn ist betroffen. Nach Angaben des Verkehrsunternehmens müssen Fahrgäste der Linien S2, S5 und S7 zwischen Altona und Sternschanze auf Ersatzbusse umsteigen.

Neuer Bahnhof Altona soll Ende 2029 fertig sein

Der neue Fernbahnhof Altona wird rund zwei Kilometer nach Norden an der S-Bahnstation Diebsteich neu gebaut. Der bisherige Kopfbahnhof wird damit zu einer Durchgangsstation. Der neue Bahnhof soll Ende 2029 in Betrieb genommen werden.

Bereits im vergangenen März war die Verbindungsbahn gesperrt worden. Das hatte zur Folge, dass ein Teil der Fernzüge aus dem Süden und Westen Deutschlands sowie aus Berlin nicht bis zum Hauptbahnhof fahren konnte, sondern schon in Harburg endete beziehungsweise von dort abfuhr. Für Fern- und Regionalzüge aus dem Norden war Pinneberg die Endstation oder der Startbahnhof.

Auch Straßensperrungen geplant

Ab dem 17. Juli wird zudem die Straßenkreuzung an der Sternbrücke (Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee) bis zum 31. August für den Verkehr gesperrt. Es wird über mehrere Ausweichstrecken umgeleitet. Auch die Busse der Linien 3, X3 und 15 sollen eine Umleitungsstrecke fahren./lux/DP/zb