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Helsana und Klenico starten Pilotprojekt für mentale Gesundheit



15.07.2026 / 08:30 CET/CEST





Pressemitteilung

Helsana und Klenico starten Pilotprojekt für mentale Gesundheit

Der führende Schweizer Kranken- und Unfallversicherer Helsana und das in Zürich ansässige Mental Health Unternehmen Klenico Health geben heute den Start eines gemeinsamen Pilotprojekts bekannt. Im Rahmen dieses Projekts erhalten alle Zusatzversicherten von Helsana Zugang zum Mental Health Check von Klenico. Mit einer schnellen und frühzeitigen Einschätzung der Belastung sowie Steuerung in passende Angebote, zielt die Kooperation darauf ab, neue Wege zur Verbesserung der Versorgung von Menschen mit psychischen Beschwerden zu finden.

Zürich, 15. Juli 2026 – Psychische Erkrankungen sind in der Schweiz weit verbreitet und betreffen Menschen aus allen Altersgruppen und Lebenssituationen. Gleichzeitig stösst die Versorgung zunehmend an ihre Grenzen: National werden die Psychiatrie und Psychotherapie als das Fachgebiet mit der grössten Unterversorgung eingeschätzt, und Wartezeiten auf einen Therapieplatz können sich über Monate erstrecken. Frühzeitige, niederschwellige Angebote sind daher wichtiger denn je, um Betroffene rechtzeitig zu erkennen und in passende Unterstützung zu begleiten. Die Partnerschaft von Helsana und Klenico setzt genau da an.

Niederschwelliger Zugang zur frühzeitigen Abklärung

Nach einer einfachen Registrierung können Zusatzversicherte den zertifizierten digitalen Fragebogen von Klenico nutzen. Symptome und Belastungen werden dabei wissenschaftlich fundiert erfasst und strukturiert eingeordnet. Anschliessend können die Resultate per Videocall mit Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten von Klenico validiert und besprochen werden. Betroffene erhalten so individuelle Empfehlungen für weitere therapeutische oder präventive Massnahmen, die zu ihrer Situation passen. Eine frühzeitige Abklärung und Einordnung von psychischen Erkrankungen ist wichtig: In vielen Fällen kann so gegengesteuert werden, bevor sie sich voll manifestieren, und eine Chronifizierung verhindert werden.

Laura Henrich, CEO von Klenico, erklärt: «Die psychische Gesundheit möglichst vieler Menschen zu fördern und zu erhalten, ist unser erklärtes Ziel. Gemeinsam mit Helsana haben wir die Möglichkeit noch mehr Personen mit unserem Angebot zu erreichen und ihnen frühzeitig zu helfen.»

Kostenloser Zugang für alle Zusatzversicherten

Alle Zusatzversicherten von Helsana erhalten im Rahmen des Pilotprojekts kostenlosen Zugang zum Mental Health Check von Klenico inklusive des digitalen Auswertungsgesprächs mit einer psychotherapeutischen Fachperson. Grundversicherte können das Angebot vergünstigt nutzen. Ziel ist es, psychisch belastete Versicherte zu entlasten und ihnen frühzeitig die passende Hilfestellung zu empfehlen.

Für Helsana, die führende Krankenversicherung der Schweiz, ist das Pilotprojekt ein konkreter Schritt im Rahmen der strategischen Priorität «Mentale Gesundheit». Als Gesundheitspartnerin engagiert sich Helsana für die Gesundheit und Lebensqualität ihrer Kundinnen und Kunden. Ziel ist es, Menschen nicht erst bei manifesten Erkrankungen zu begleiten, sondern auch Prävention und Früherkennung aktiv zu fördern.

Olaf Schäfer, Leiter Produkte & Angebot IG bei Helsana, sagt dazu: «Engagiert für das Leben ist es unser Anspruch, unseren Kundinnen und Kunden mit einer Zusatzversicherung mit Klenico eine innovative Lösung an die Hand zu geben, die Diagnostik neu denkt und die Gesundheit der Menschen nachhaltig unterstützt.»

Für Klenico ist die Zusammenarbeit mit Helsana ein bedeutender Meilenstein. Aufbauend auf erfolgreichen Kooperationen mit Krankenversicherern und Telemedizinanbietern in der Schweiz und Deutschland erreicht Klenico mit Helsana nun eine neue Grössenordnung an Versicherten und unterstreicht damit seine Position als führende Plattform für digitale Diagnostik im Bereich psychische Gesundheit im deutschsprachigen Raum.

Medienkontakt

Klenico

Inês Lopes, Lead Marketing and Customer Success

ines.pachecolopes@klenico.com

www.klenico.com

Über Klenico Health

Klenicoist ein Spin-off der Universität Zürich und spezialisiert auf digitale Diagnostik im Bereich psychische Gesundheit. Die CE-zertifizierte Software vonKlenicoerfasst Symptome umfassend, visualisiert sie ineiner strukturiertenSymptomkarte, generiert Diagnosevorschläge und unterstützt Fachpersonen dabei, schnell eine zielgerichtete Therapie einzuleiten.Das Unternehmenrichtet sichauch direkt anBetroffeneund arbeitet mit einer wachsenden Zahl an Partnernin Deutschland und der Schweiz. Damit trägtKlenicodazu bei, digitale Zugänge zu psychischer Versorgung zu schaffen und Betroffene schneller an die passende Unterstützung weiterzuleiten.

Über Helsana

Helsana engagiert sich seit über 125 Jahren für die Gesundheit und Lebensqualität ihrer Kundinnen und Kunden. Mit einem breiten Angebot in den Bereichen Grund-, Zusatz- und Unfallversicherung sowie Krankentaggeld schützt Helsana über 2 Millionen Versicherte gegen die finanziellen Folgen von Krankheit, Unfall, Mutterschaft und Pflegebedürftigkeit im Alter. Rund 60 000 Unternehmen und Verbände bietet Helsana Versicherungslösungen gegen wirtschaftliche Risiken durch krankheits- oder unfallbedingte Absenzen an. Helsana setzt sich für ein nachhaltiges, qualitativ hochstehendes und zugängliches Schweizer Gesundheitssystem ein. Im Rahmen ihrer Strategie erschliesst Helsana auch neue Themenfelder, die gesellschaftlich relevant sind: «Mentale Gesundheit», «Langlebigkeit», «Kinderwunsch und Schwangerschaft», «Selbstbestimmtes Leben und Wohnen» und «Gesundheitssparen» sind fünf Schwerpunkte, in denen Helsana für ihre Kundinnen und Kunden Angebote entwickelt. Helsana beschäftigt schweizweit rund 3700 Mitarbeitende und nimmt mit einem Prämienvolumen von rund 9 Milliarden Schweizer Franken im Schweizer Versicherungsmarkt eine führende Position ein.

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