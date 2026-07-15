Industrieproduktion im Euroraum schrumpft überraschend

Berlin, ⁠15. Jul (Reuters) - Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Mai überraschend gedrosselt. Die Fertigung sank um 0,2 Prozent gegenüber dem ‌Vormonat, wie das EU-Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten ⁠hatten ⁠mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im April war die Produktion um 0,3 Prozent gewachsen. Verglichen mit dem Vorjahresmonat verringerte sich die Industrieproduktion im Mai ‌um 1,2 Prozent. Hier ‌hatten Fachleute nur ein Minus von 0,5 Prozent auf dem Zettel.

Die Erzeugung von Investitionsgütern, ⁠dazu zählen etwa Maschinen und Fahrzeuge, wurde ‌im Mai zum Vormonat ⁠um 0,3 Prozent hochgefahren. Bei Vorleistungsgütern gab es ein Minus von 0,3 Prozent, während die Energieversorger 2,2 Prozent ‌mehr erzeugten. ⁠In Deutschland hat sich die ⁠Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe im Juni aufgehellt, wie das Münchner Ifo-Institut bei seiner Unternehmensumfrage herausfand. Dies war auf die spürbar verbesserten Erwartungen zurückzuführen. Dagegen wurden die Urteile zur aktuellen Lage geringfügig nach unten korrigiert.

(Bericht von Reinhard Becker, ⁠redigiert von Sabine Wollrab - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)