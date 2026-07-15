IRW-News: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan stellt stufenweisen Entwicklungsplan für den Pilotbetrieb der Mine im Gold-Silber-Projekt Gran Pilar vor

IRW-PRESS: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan stellt stufenweisen Entwicklungsplan für den Pilotbetrieb der Mine im Gold-Silber-Projekt Gran Pilar vor

Erster Guss von Gold-Silber-Doré für das vierte Quartal 2026 angestrebt

Hermosillo, Mexico / 15. Juli 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen oder Tocvan) (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) freut sich, einen gestärkten Entwicklungsplan für die Überführung von Gran Pilar von der Exploration zur Produktion im Pilotmaßstab bekannt zu geben. Nachdem alle wichtigen Genehmigungen vorliegen und der Bau gute Fortschritte macht, treibt Tocvan eine vollständig genehmigte Haufenlaugungspilotanlage für 50.000 Tonnen voran, die darauf ausgelegt ist, Cashflow zu erwirtschaften, die Metallurgie im Großmaßstab zu bestätigen und die Risiken auf dem Weg zur kommerziellen Produktion wesentlich zu senken.

Die Genehmigung für den Pilotbetrieb der Mine mit 10 Jahren Gültigkeit wurde im August 2025 erteilt; anschließend konnte im Mai 2026 eine 6-jährige Gemeinschaftsvereinbarung abgeschlossen werden, was langfristige Stabilität und Flexibilität für eine Erweiterung bietet.

Gran Pilar tritt in eine entscheidende Phase ein, so Brodie Sutherland, CEO von Tocvan. Dieser Pilotbetrieb ist der erste Schritt, um Gran Pilar als skalierbaren Gold-Silber-Produzenten mit langer Lebensdauer zu etablieren. Die Bauarbeiten laufen, die Ausrüstung ist am Standort eingetroffen und die Verarbeitungsinfrastruktur wird errichtet - das heißt, dass wir unseren ersten Guss von Gold-Silber-Doré nach wie vor fest für das vierte Quartal 2026 im Visier haben. Die aus dem Betrieb gewonnenen Daten und der erwirtschaftete Cashflow werden direkten Einfluss auf unsere kommerzielle Entwicklungsstrategie haben.

Die Pilotanlage bietet eine kurzfristige Produktionsmöglichkeit mit geringem Kapitalaufwand, die Tocvan für eine schnelle Weiterentwicklung in einem starken Goldmarkt aufstellt. Die Anleger und Interessensgruppen werden eingeladen, Tocvans Fortschritte auf dem Weg zu seiner ersten Gold-Silber-Produktion im vierten Quartal 2026 zu verfolgen.

Wichtigste Highlights:

- Zielgewinnungsrate: 70 % Au durch Haufenlaugung

- Schwergerätschaften (Planierraupe, Bagger, Lastkraftwagen) im April 2026 am Standort eingetroffen

- Standortvorbereitung, Umzäunung und Planierung für die Haufenlaugungsplatte und die Auffangbecken abgeschlossen

- Errichtung der Platte und Auffangbecken ist im Gange

- Vertrag für lokale Brechanlage abgeschlossen

- Anlagenausrüstung wird in Hermosillo gefertigt

- Condemnation-Bohrungen (zur Bestätigung nicht mineralisierter Bereiche) und Brunnen zur Überwachung des Grundwassers fertiggestellt; grundlegende Erhebung von Grundlagendaten im Gange

- Schürfgrabungs- und Materialtransportphase im Gange

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Foto 1. Fundament für die Haufenlaugungsplatte wird ausgehoben und für die Tonschicht und Auskleidung vorbereitet.

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Foto 2. Standort der Auffangbecken wird mit Ton verdichtet und für die Auskleidung vorbereitet.

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Foto 3. Laufende Schürfgrabungen in Oxid-Gold-Silber-Erz an der Oberfläche in Erweiterungszielen.

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Abbildung 1. Grundriss der Pilotanlage.

Stufenplan für die Entwicklung

Phase 1: Schürfgrabungen & Materialtransport (im Gange - 3. Quartal 2026)

- Ziel: Aushub und Charakterisierung von 50.000 Tonnen an hochgradigem Oxid-Zufuhrmaterial.

- Wichtigste Aktivitäten: Erweiterung der Schürfgräben mittels Planierraupe (Dozer) bei den vorrangigen Zielen im South Block und Transport/Aufhaldung von mineralisiertem Material.

- Meilenstein: Aufhaldung von 50.000 Tonnen.

Phase 2: Bau der Laugungsplatte (im Gange - 3. Quartal 2026)

- Ziel: Bau der geplanten 1,76 Hektar großen Haufenlaugungsplatte und des Auffangsystems.

- Wichtigste Aktivitäten: Fertigstellung der Planierung, Verdichtung, Installation der undurchlässigen Auskleidung, Rohre zur Sammlung der Lösung, Auffangberme und Notfallbecken am Standort.

- Meilenstein: Zertifizierung der Einsatzbereitschaft der Platte für die Stapelung mit vollständiger Umweltfreigabe.

Phase 3: Brechen und Stapelung (bevorstehend - 3. Quartal 2026)

- Ziel: Vorbereitung von Erz für die Laugung.

- Wichtigste Aktivitäten: Brechen von Material auf die optimale Größe und Stapelung des Erzes in Schichten von 4 bis 6 m auf der Laugungsplatte.

- Meilenstein: vollständige Stapelung und Vorkonditionierung von 50.000 Tonnen.

Phase 4: Errichtung der Anlage (zeitgleich mit Phasen 2 und 3; Abschluss für 3. Quartal 2026 angestrebt)

- Ziel: Inbetriebnahme der hydrometallurgischen Verarbeitungsanlage.

- Wichtigste Aktivitäten: Installation der Kohle-Adsorptionssäulen (5-Säulenkreislauf), Lösungsbecken und Pumpen.

- Meilenstein: vollständige Inbetriebnahme und Trockenprüfung.

Phase 5: Verarbeitung und Laugung (3. bis 4. Quartal 2026)

- Ziel: Gold- und Silbergewinnung im Pilotmaßstab.

- Wichtigste Aktivitäten: Anwendung einer verdünnten Natriumcyanidlösung durch Tropfbewässerung über einen 60-90-tägigen Laugungszyklus mit Lösungsrückführung; Adsorption von Metallen auf Aktivkohle; Überwachung der Gewinnungsraten in Echtzeit.

- Meilenstein: Erreichen einer allgemeinen Zielgewinnungsrate von > 70 %; Erhebung von Daten zu Metallurgie und Kosten.

Phase 6: Doré-Guss & Berichterstattung (Ende 4. Quartal 2026)

- Ziel: Erste Gold-Silber-Produktion und Berichterstattung.

- Wichtigste Aktivitäten: Wiegen, Analyse und Sicherung des ersten Gusses; Erstellung eines Berichts und einer Cashflow-Analyse; Bewertung der AISC und Optimierung der Daten für die Phase-2-Erweiterung.

- Meilenstein: Erster Doré-Guss und erste Umsatzgenerierung bei aktuell hohen Goldpreisen.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 m mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt - einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind - für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78,7 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

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