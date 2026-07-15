IRW-News: Vault Strategic Mining Corp: Vault Strategic beauftragt Amazona mit der Erstellung eines ersten technischen Berichts gemäß NI 43-101 zum Portfolio historischer Wolframminen in War Bond, Nevada

IRW-PRESS: Vault Strategic Mining Corp: Vault Strategic beauftragt Amazona mit der Erstellung eines ersten technischen Berichts gemäß NI 43-101 zum Portfolio historischer Wolframminen in War Bond, Nevada

Vancouver, British Columbia - 15. Juli 2026 / IRW-Press / Vault Strategic Mining Corp. (TSXV: KNOX) (OTCID: KNXFF) (FWB: M850) (WKN: A41WE4) (Vault oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es den erfahrenen Geologen William Bill Feyerabend, CPG, und die Firma Amazona Enterprises (Amazona) mit der Erstellung eines ersten technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Wolframprojekt War Bond (War Bond) des Unternehmens im US-Bundesstaat Nevada beauftragt hat, das die historischen Wolframminen War Bond, Tactite und Thursday umfasst.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85134/KNOX_071526_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1. Hier können Sie sich ein Video zum Projekt anschauen.

Nevada wurde im Annual Survey of Mining Companies des Fraser Institute, der am 26. Februar 2026 veröffentlicht wurde, als Nummer eins der Bergbauregionen eingestuft. Fraser Institute, Annual Survey of Mining Companies, 2025, 26. Februar 2026, abgerufen am 22. Mai 2026, https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-mining-companies-2025. In der landesweiten Pressemitteilung des Fraser Institute heißt es, dass Nevada in der Umfrage von 2025 weltweit den ersten Platz bei den Investitionen im Bergbau belegte.

Quinn Field-Dyte, Chief Executive Officer von Vault Strategic Mining Corp., sagt dazu: Wir freuen uns sehr, dass wir Amazona Enterprises und den erfahrenen Geologen William Bill Feyerabend mit der Erstellung des ersten NI 43-101-konformen technischen Berichts für das Wolframprojekt War Bond betrauen konnten. Dieser Bericht ist ein wichtiger Schritt für die Konsolidierung der Ergebnisse unserer jüngsten und geplanten Explorationsarbeiten, womit unser Verständnis des Projekts verbessert und Empfehlungen für die nächste Phase seiner Weiterentwicklung erarbeitet werden. Die Vereinigten Staaten und ihre Bündnispartner räumen einer sicheren inländischen Versorgung mit kritischen Mineralen immer mehr Priorität ein, weshalb die grundlegende Rolle, die Wolfram in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie fortschrittliche Fertigung spielt, unserer Auffassung nach die strategische Bedeutung von War Bond unterstreicht. Wir freuen uns darauf, dieses historisch produktive Wolframprojekt in Nevada, einer der weltweit führenden Bergbauregionen, auszubauen.

Amazona wird die Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Phase-1-Explorationsprogramms mit Daten zusammenführen, die im Zuge des geplanten Phase-2-Programms gewonnen werden, wozu auch die vor kurzem angekündigte drohnengestützte magnetische Flugvermessung zählt. Die Erstellung des unabhängigen NI 43-101-konformen technischen Berichts für das Wolframprojekt War Bond wird sich auf die kombinierten geologischen, geochemischen und geophysikalischen Datensätze stützen. Der Bericht wird voraussichtlich eine aktualisierte technische Bewertung des Portfolios von historischen Wolframminen sowie Empfehlungen für die nächste Explorations- und Entwicklungsphase enthalten, unter anderem in Bezug auf die genauere Eingrenzung möglicher Ziele, zusätzliche Feldarbeiten und zukünftige Bohrungen.

Strategische Bedeutung des Wolframprojekts War Bond in Nevada angesichts zunehmender globaler Lieferkettenrisiken

Das Unternehmen möchte die zunehmende strategische Bedeutung seines Wolframprojekts War Bond in Nevada angesichts der Zuspitzung geopolitischer Spannungen, Besorgnisse rund um globale Schifffahrtsrouten und anhaltende Einschränkungen von kritischen Mineralexporten weiter unterstreichen. Im Zuge der Stärkung von sicheren inländischen Lieferketten durch die Vereinigten Staaten, Kanada und ihre verbündeten Nationen hat sich Wolfram aufgrund seiner außergewöhnlichen Härte, Dichte und Hitzebeständigkeit als unentbehrliches Metall für das Verteidigungswesen und die Industrie hervorgetan. Wolfram wird sowohl von den Vereinigten Staaten als auch von Kanada als kritisches Mineral eingestuft und findet in folgenden Gebieten Anwendung:

- Panzerbrechende Munition und kinetische Eindringgeschosse;

- Flugkörperlenkungs- und Waffensysteme;

- Raum- und Luftfahrtbauteile;

- Hochleistungs-Zerspanungs- und -Bearbeitungswerkzeuge;

- Ausrüstung für die Halbleiterherstellung; und

- Energieinfrastruktur und fortschrittliche industrielle Technologien.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85134/KNOX_071526_DE_PRcom.002.png

Abbildung 2. Die im Projekt War Bond vorgefundene Skarn- und Tactitmineralisierung, die sehr wahrscheinlich mit Wolframvorkommen in Verbindung steht

Das Projekt War Bond, das in einem der ertragreichen Mineralgürtel Nevadas liegt, umfasst die historischen Wolframminen War Bond, Tactite und Thursday, aus denen jeweils in Zeiten mit erhöhtem Bedarf Wolfram gefördert wurde. Vault wendet moderne Explorationstechniken an, um den Distrikt zu bewerten, die bekannte Mineralisierung zu erweitern und zusätzliche Explorationspotenziale innerhalb des ehemaligen Wolframabbaugebiets zu identifizieren. Angesichts einer weltweiten Nachfrage, die sich auf steigende Verteidigungsausgaben, Infrastrukturinvestitionen, Elektrifizierung, fortschrittliche Fertigung sowie eine starke industrielle Entwicklung in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz stützt, ist das Unternehmen der Ansicht, dass War Bond gut aufgestellt ist, um von einer langfristigen Verlagerung hin zu einer sicheren Wolframproduktion in Nordamerika zu profitieren.

Historische Wolframmine War Bond

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85134/KNOX_071526_DE_PRcom.003.jpeg

Abbildung 3. Lidar-Messung über der historischen Wolframmine War Bond

Das Claim-Paket War Bond umfasst 20 nicht patentierte Erzgang-Bergbauclaims mit rund 400 Acres Grundfläche im Delaware Mining District im Westen von Nevada. Das Konzessionsgebiet beinhaltet die historische Wolframmine War Bond, die historischen Wolframabbaustätten Tactite und Thursday und einen historischen Wolframförderbereich.

Das Wolframprojekt War Bond schließt die historischen Wolframminengebiete War Bond, Tactite und Thursday im Westen Nevadas ein. In den online verfügbaren historischen Aufzeichnungen werden die Claims War Bond, Tactite, Thursday, Old Discovery und Knight scheinbar als miteinander verbundene oder sich überschneidende Konzessionsbezeichnungen innerhalb desselben größeren Bereichs des Wolframvorkommens anstatt als vollständig eigenständige moderne Projekte behandelt. In dem aus dem MRDS stammenden Eintrag zur Mine War Bond in Western Mining History wird die Mine War Bond als eine Wolframmine in Douglas County (Nevada) identifiziert; als sekundäre Bezeichnungen werden die Claims Tactite und Thursday, Old Discovery und Knight angegeben. Western Mining History, War Bond Mine, aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10014364/. In dem Eintrag wird die Mine War Bond als eine Wolframmine in Douglas County (Nevada) identifiziert; als sekundäre Bezeichnungen werden die Claims Tactite und Thursday, Old Discovery und Knight angegeben.

In einem zweiten Beitrag zur Wolframmine War Bond aus dem MRDS werden Tactite & Thursday, der Claim Old Discovery, die Claims Knight, der Claim Tungsten Valley, der Claim Yellow Problem und der Claim Margret als sekundäre Bezeichnungen angeführt. Carson Tungsten Co. wird darin auch als Eigentümer identifiziert, wobei 1952 das Referenzjahr ist; als Betriebskategorie wird ehemaliger Produzent angegeben. Western Mining History, War Bond Tungsten Mine, aus dem MRDS abgeleiteter Datensatz, abgerufen am 11. Mai 2026, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10149480/. Der Datensatz führt Tactite & Thursday, Old Discovery Claim, Knight Claims, Tungsten Valley Claim, Yellow Problem Claim und Margret Claim als Sekundärnamen auf, gibt die Carson Tungsten Co. als Eigentümer mit dem Informationsjahr 1952 an und listet die Betriebskategorie als ehemaliger Produzent auf.

Historischen Beschreibungen zufolge steht die Wolframmineralisierung in der Gegend mit scheelithaltigem Tactit oder Skarn in Zusammenhang, die sich in der Nähe der Granit-Kalkstein-Kontaktzonen gebildet haben. In der Publikation Mineral Resources of Douglas, Ormsby, and Washoe Counties des Nevada Bureau of Mines and Geology wird angegeben, dass sich die Claims Tactite und Thursday rund 15 Meilen südöstlich von Carson City in 9, T. 14 N., R. 21 E. befinden und dass Scheelit in einem kleinen Tactitgebiet unweit einer Granit-Kalkstein-Kontaktzone auftritt. T.D. Overton, Mineral Resources of Douglas, Ormsby, and Washoe Counties, Nevada Bureau of Mines and Geology Bulletin 46 / University of Nevada Bulletin, v. 41, Nr. 9, 1947, S. 42, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://epubs.nsla.nv.gov/statepubs/epubs/196337.pdf. Die Publikation beschreibt die Lage der Claims Tactite und Thursday und erwähnt Scheelit in einem kleinen Tactitgebiet in der Nähe eines Granit-Kalkstein-Kontakts.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85134/KNOX_071526_DE_PRcom.004.jpeg

Abbildung 4. Die im Projekt War Bond vorgefundene Skarn- und Tactitmineralisierung, die sehr wahrscheinlich mit Wolframvorkommen in Verbindung steht

Der aus der Datensammlung des MRDS stammende Eintrag zu den Minen Tactite und Thursday beschreibt das Vorkommen als: W-Skarn mit Scheelit als Hauptmineral und Epidot, Granat, Quarz und Kalzit als Gangmineralien. Derselbe Datensatz berichtet von zwei Hauptmineralisierungszonen, nämlich einer westlichen Zone mit Scheelit in schmalen Mächtigkeiten von bis zu 0,3 % WO3 und einer östlichen Zone, wo der Scheelit in kleinen Erzkörpern mit Werten zwischen 0,25 % und 0,45 % WO3 über Mächtigkeiten von 4 bis 8 Fuß auftritt. Western Mining History, Tactite Thursday, aus dem MRDS stammender Eintrag, abgerufen am 11. Mai 2026, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10043777/. Im Eintrag wird das Lagerstättenmodell als W-Skarn dargestellt, mit Scheelit als dominierendem Mineral; auch historische Kommentare zu den Mineralisierungszonen und den gemeldeten WO3-Werten sind enthalten.

Die historischen Analyse- und Laboraufzeichnungen in der Datei Preliminary Examination of Tactite and Thursday Group aus der digitalen Bibliothek des Nevada Bureau of Mines and Geology enthalten die Ergebnisse von Stich- und Haldenproben aus den Jahren 1942 und 1943. In der Datei wird auf eine Stichprobe aus dem Bohrloch am oberen Standort auf dem Tactite-Claim Nr. 1 mit 14,40 % WO3, zwei weitere Proben aus dem Jahr 1942 mit 0,8 % bzw. 0,9 % WO3 sowie einen Bericht des Nevada State Analytical Mining Laboratory verwiesen, der metamorphes Gestein mit Granat und Spuren von Scheelit beschreibt, das einen Wolframtrioxidgehalt von 0,35 % ergab. Digitale Bibliothek des Nevada Bureau of Mines and Geology, Preliminary Examination of Tactite and Thursday Group, Mining District Files, ID 13900011, Smith, R.M., 1943, Carson City, Delaware Mining District, Thursday Group, Konzessionsbericht und Analysebericht, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://collections.nbmg.unr.edu/pages/view.php?ref=7433. Die hochgeladene PDF-Datei zu Tactite und Thursday enthält dieselben historischen Seiten des Labors, auf denen die Werte der Proben aus den Jahren 1942 und 1943 angegeben sind.

Verweise auf die historische Produktion sind begrenzt, aber für den Explorationskontext relevant. Der MRDS-Eintrag zur Mine War Bond weist auf eine Produktion im Jahr 1953, einen Zeitrahmen von 1952 bis 1953 und einen gemeldeten Gehalt von rund 0,3 % bis 0,45 % WO3 hin. Die Aufzeichnungen zu Tactite und Thursday geben zudem an, dass aus der Tagebaugrube Old Discovery East eine Testcharge von 250 Tonnen Material mit durchschnittlich 0,3 % WO3 gefördert wurde. Western Mining History, War Bond Mine, aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10014364/; Western Mining History, Tactite Thursday, aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10043777/. Der Eintrag zur Mine War Bond weist auf eine Produktion im Jahr 1953, einen Zeitrahmen von 1952 bis 1953 und einen Gehalt von rund 0,3 % bis 0,45 % WO3 hin. Die Aufzeichnungen zu Tactite und Thursday geben an, dass aus der Tagebaugrube Old Discovery East eine Testcharge von 250 Tonnen mit durchschnittlich 0,3 % WO3 gefördert wurde.

Auf Grundlage dieser historischen Aufzeichnungen ist das Projekt ein in der Vergangenheit erkundetes Wolfram-Skarnsystem mit einer dokumentierten scheelithaltigen Tactitmineralisierung, historischen Abbaustätten an der Oberfläche, historischen Probenahmen und einem begrenzten historischen Bergbau oder einer Testchargenproduktion.

Historische Daten und Explorationskontext

Die Mineralkonzessionsgebiete, die Teil des Portfolios des Unternehmens sind, waren Gegenstand einer umfangreichen historischen Exploration, Erschließungsarbeit und - in mehreren Fällen - früherer Produktion. Die hierin genannten historischen Explorationsergebnisse, Bohrungen, Probenahmen und sonstigen technischen Informationen wurden vor der Einführung von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erbracht und entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen gemäß NI 43-101. Daher sollte man sich nicht auf diese historischen Informationen verlassen. Obwohl diese historischen Daten nicht konform sind, werden sie dennoch als äußerst relevant für die Ermittlung von Explorationszielen, die geologische Interpretation und die Planung der modernen Explorations- und Auswertungsprogramme angesehen.

Das Management ist der Auffassung, dass das Vorhandensein von umfangreichen historischen Arbeiten und früherer Produktion eine überzeugende Grundlage für die moderne Exploration schafft, insbesondere bei einer Neubewertung mit gegenwärtigen geologischen Modellen, Explorationstechnologien, metallurgischen Prozessen und vorherrschenden Rohstoffpreisen. Die Leser sollten sich jedoch dessen bewusst sein, dass historische Ergebnisse, Ressourcen oder wirtschaftliche Schlussfolgerungen zurzeit nicht verifiziert oder bestätigt werden können.

Um aktuelle Mineralressourcen zu definieren, die Metallurgie zu bewerten und die Wirtschaftlichkeit einzuschätzen, wird das Unternehmen Bestätigungsbohrungen, moderne metallurgische Studien, aktualisierte technische Gutachten und NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzungen sowie Machbarkeits- oder Wirtschaftsstudien durchführen müssen. Es besteht keine Sicherheit, dass die historischen Ergebnisse bestätigt werden oder ein Projekt zu wirtschaftlicher Rentabilität voranschreiten wird.

Über Vault Strategic Mining Corp.

Vault Strategic Mining Corp. ist ein nordamerikanisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung strategischer und kritischer Mineralprojekte in erstklassigen Bergbaugebieten konzentriert. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf historische und wenig erkundete Assets mit Wertsteigerungspotenzial durch moderne Exploration und eine disziplinierte Erschließung. Anleger und Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://vaultstrategic.com/ für Updates anzumelden.

Vault Strategic Mining Corp. notiert an der TSX Venture Exchange (TSXV: KNOX), den OTC Markets (OTCID: KNXFF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: M850).

Datenüberprüfung

Die historischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden mit den verfügbaren Berichten abgeglichen; diese Daten können jedoch nicht auf unabhängige Weise gemäß den aktuellen NI 43-101-konformen Standards und Qualitätskontrollverfahren geprüft werden und dienen daher lediglich als Orientierungshilfe für die Exploration. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder eine Produktion aus Konzessionsgebieten in der Nähe des Unternehmens nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr William Feyerabend, CPG, ein unabhängiger geologischer Berater und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die Angaben in dieser Pressemitteilung auf Übereinstimmung mit den Berichterstattungsanforderungen gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards:

Vault Strategic Mining Corp.

Quinn Field-Dyte

Chief Executive Officer & Direktor

Tel: 604.343.4338 | E-Mail: info@vaultstrategic.com

DIE HIERIN GENANNTEN WERTPAPIERE WERDEN NICHT GEMÄSS DEM US-WERTPAPIERGESETZ VON 1933 (DER 1933 ACT) REGISTRIERT UND DÜRFEN WEDER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN NOCH AN EINE US-PERSON OHNE EINE SOLCHE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES 1933 ACT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze bezüglich Vault Strategic Mining Corp. (Vault oder das Unternehmen) und des Wolframprojekts War Bond. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur Planung der Phase-2-Exploration des Unternehmens auf dem Wolframprojekt War Bond; zur Einreichung von Proben zur Laboranalyse; zum Zeitplan und zum Erhalt der Analyseergebnisse; zur Auswertung der Phase-1-Erkundungs- und Probenahmearbeiten; zu möglichen zukünftigen Feldvalidierungen, Kartierungen, Probenahmen, zur Verfeinerung von Zielen und zur Ermittlung von Bohrzielen; zur Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Explorationsarbeiten durchzuführen; sowie zu den zukünftigen Plänen, Zielen und Erwartungen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie plant, erwartet, wird erwartet, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt, schlägt vor, schätzt, könnte, würde, möglicherweise, wird, potenziell, Ziel, vorantreiben, vorbereiten und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Solche Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind; Ungewissheiten hinsichtlich der Interpretation von Explorationsergebnissen; Verzögerungen beim Erhalt von Laborergebnissen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorationsarbeiten historische Informationen nicht bestätigen, keine Mineralisierungen identifizieren oder keine Bohrziele generieren; Änderungen der Explorationspläne oder -budgets; die Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern und Ausrüstung; Genehmigungs- und regulatorische Risiken; Schwankungen der Rohstoffpreise; Marktbedingungen; Finanzierungsrisiken; Eigentums- und Konzessionsrisiken; Umweltrisiken; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Rohstoffindustrie. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen oder Erwartungen als richtig erweisen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sollten nicht als Ausdruck der Ansichten des Unternehmens zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85134

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85134&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92243U1075

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.