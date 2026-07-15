US-Gesundheitskonzern

Johnson & Johnson hebt Prognose an

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Dividenden-Aristokraten

Der Pharmakonzern hat die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben. Enttäuschende Umsätze in der Medizintechnik belasteten das Ergebnis jedoch.

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Quelle: Michael Vi / Shutterstock.com

Dank eines starken Geschäfts mit Krebs- und Immuntherapeutika hat Johnson & Johnson im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und seine Jahresziele angehoben. Dennoch gaben die Aktien des US-Gesundheitskonzerns am Mittwoch vorbörslich um 1,5 Prozent nach, da die ‌Medizintechnik-Sparte enttäuschte. Der Konzernumsatz stieg von April bis Juni um 6,6 Prozent auf 25,31 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen mitteilte.

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Johnson & Johnson

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