Johnson & Johnson hebt Prognose an
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Dividenden-Aristokraten
Der Pharmakonzern hat die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben. Enttäuschende Umsätze in der Medizintechnik belasteten das Ergebnis jedoch.
Quelle: Michael Vi / Shutterstock.com
Dank eines starken Geschäfts mit Krebs- und Immuntherapeutika hat Johnson & Johnson im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und seine Jahresziele angehoben. Dennoch gaben die Aktien des US-Gesundheitskonzerns am Mittwoch vorbörslich um 1,5 Prozent nach, da die Medizintechnik-Sparte enttäuschte. Der Konzernumsatz stieg von April bis Juni um 6,6 Prozent auf 25,31 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen mitteilte.
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