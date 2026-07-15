Johnson & Johnson hebt Prognose an

Dank eines starken Geschäfts mit Krebs- und Immuntherapeutika hat Johnson & Johnson im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und seine Jahresziele angehoben. Dennoch gaben die Aktien des US-Gesundheitskonzerns am Mittwoch vorbörslich um 1,5 Prozent nach, da die ‌Medizintechnik-Sparte enttäuschte. Der Konzernumsatz stieg von April bis Juni um 6,6 Prozent auf 25,31 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen mitteilte.

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