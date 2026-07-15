JPMorgan: Wieso die beste US-Bank weiter steigen kann

Was bewegt die Aktie?

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,14 Dollar und damit 34 Cent über dem Konsens. Der Umsatz erreichte 58 Milliarden Dollar, während Analysten nur 51,3 Milliarden Dollar erwartet hatten. Das entspricht einem Umsatzplus von 27 Prozent.

Sondereffekte halfen zusätzlich. Ein Visa-Effekt brachte rund 4,6 Milliarden Dollar oder 1,27 Dollar je Aktie. Weitere Beteiligungsgewinne steuerten etwa eine Milliarde Dollar beziehungsweise 29 Cent je Aktie bei.

Der Ausblick bleibt stark. JPMorgan erwartet nun einen Nettozinsertrag von rund 105,5 Milliarden Dollar nach etwa 103 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der Markt hatte 103,7 Milliarden Dollar erwartet. Die Kostenprognose steigt allerdings auf 107,5 Milliarden Dollar, während zuvor 106 Milliarden Dollar erwartet waren.

Das Investment-Banking-Geschäft legte kräftig zu. Die Gebühren stiegen um 30 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar, der Umsatz im Investment Banking um 35 Prozent. Das verwaltete Vermögen erreichte 5,1 Billionen Dollar, das Kundenvermögen 17,7 Billionen Dollar. Beide Bereiche wuchsen um 18 bis 19 Prozent.

Charttechnik

Die Aktie startete vorbörslich zeitweise 2,5 bis drei Prozent im Minus, drehte aber im Tagesverlauf auf rund 2,5 Prozent Plus. Die Tageskerze reicht ungefähr von 325 bis 345 Dollar.

Aus dieser Spanne lässt sich ein nächstes Ziel im Bereich 368 bis 370 Dollar ableiten.

Martins Einschätzung

JPMorgan bleibt fundamental die stärkste US-Großbank. Die Warnungen vor geopolitischen Risiken, Inflation, Defiziten und hohen Bewertungen ändern wenig am starken Zahlenbild. Der Chart spricht für weiter steigende Kurse.