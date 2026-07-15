KI-Boom ermöglicht Chip-Ausrüster ASML Rekord-Prognose

(Reuters) - ⁠Angetrieben von einer Auftragsflut aus der KI-Branche hat der niederländische Chip-Ausrüster ASML im zweiten Quartal die Markterwartungen deutlich übertroffen und seine Jahresziele erneut angehoben.

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