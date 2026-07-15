Quartalszahlen überzeugen

KI-Boom ermöglicht Chip-Ausrüster ASML Rekord-Prognose

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI

Der niederländische Konzern kann nach überzeugenden Quartalszahlen seine Prognose erhöhen – auch weil ASML einen entscheidenden Wettbewerbs-Vorteil besitzt.

Artikel teilen:
Quelle: Michael Vi/Shutterstock

(Reuters) - ⁠Angetrieben von einer Auftragsflut aus der KI-Branche hat der niederländische Chip-Ausrüster ASML im zweiten Quartal die Markterwartungen deutlich übertroffen und seine Jahresziele erneut angehoben.

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
Kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ASML
Intel
ASML Holding (ADR)
Micron Technology
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
Samsung Electronics

Das könnte dich auch interessieren

Künstlichen Intelligenz
Taiwans Zentralbank warnt vor KI-Blase - "Wir haben Bedenken"09. Juli · Reuters
Jemand arbeitet in einem Rechenzentrum
Infineon, Siltronic, Aixtron
Auch deutsche Chiptitel profitieren von ASML-Geschäftsaussagenheute, 06:55 Uhr · dpa-AFX
In einer Fabrik für Chips.
Infineon und Co.
Deutsche Chiptitel profitieren nur teilweise von ASMLheute, 10:00 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Chiptitel profitieren nur teilweise von ASML
Weltgrößter Chip-Auftragsfertiger
KI-Boom treibt Umsatz von Chipfertiger TSMC weiter an13. Juli · dpa-AFX
KI-Boom treibt Umsatz von Chipfertiger TSMC weiter an
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturzheute, 10:08 Uhr · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt nochgestern, 12:15 Uhr · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen