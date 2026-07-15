Kontron erhält millionenschweren Dienstleistungsauftrag von Bahnbetreiber
dpa-AFX · Uhr
LINZ/AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Kontron hat einen Auftrag für Dienstleistungen von einem europäischen Bahnbetreiber in einem Volumen von knapp 100 Millionen erhalten. "Dieser Vertrag umfasst die jährliche Beauftragung von Wartungs- und Sicherheitsleistungen bis Ende 2035 mit der Option der Verlängerung bis 2040", teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Kontron machte keine weiteren Angaben zum Auftragsgeber./mne/zb
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