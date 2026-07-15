Mehr Bundesliga im Free-TV: RTL zeigt Leipzig gegen Gladbach

KÖLN/LEIPZIG (dpa-AFX) - Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison zeigt RTL am 29. August die Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr) im Free-TV. Nach der Übernahme des Bezahlsenders Senders Sky, der alle Freitag- und Samstagsspiele der Bundesliga live überträgt, hatte der Kölner Sender bereits angekündigt, "so viele Spiele wie nie zuvor im frei empfangbaren Fernsehen" zu zeigen.

Das Duell erhält sportlich auch durch den Wechsel von Rocco Reitz nach Leipzig Brisanz. Der Mittelfeldspieler trifft zum Saisonauftakt auf seinen langjährigen Ex-Club aus Mönchengladbach. Für den neuen Leipzig-Coach Martín Demichelis wird es die erste Bundesliga-Partie unter seiner Leitung.

Auch das Eröffnungsspiel der 64. Bundesliga-Saison ist für Fußballfans frei empfangbar zu sehen. Neben Sky überträgt Sat.1 die Partie zwischen dem deutschen Meister FC Bayern München und dem VfB Stuttgart am 28. August (20.30 Uhr) live im Free-TV. Die Samstagskonferenz sowie die Sonntagsspiele im Fußball-Oberhaus laufen wie bereits in der vergangenen Saison weiter beim Streamingdienst DAZN./jgl/DP/men