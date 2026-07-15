Merz will unterbewerteten Yuan nicht mehr hinnehmen - China muss Praxis ändern

Berlin, 15. ⁠Jul (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz pocht auf Korrekturen Chinas bei der seiner Ansicht nach massiv unterbewerteten Währung der Volksrepublik . "Wir können auf Dauer nicht akzeptieren, dass Länder auf der Welt, insbesondere dann, wenn sie große Wettbewerber sind, ihre Währung künstlich niedrig ‌bewerten im Außenverhältnis", sagte Merz am Mittwoch in seiner Sommer-Pressekonferenz in Berlin. Die Vorsitzenden der Ecofin- und der Eurogruppe der Finanzminister sollten sich dieses Themas ⁠annehmen. "Wir haben ⁠eine gemeinsame Währungspolitik in Europa, im Euroraum. Und da müssen wir auch die Interessen gemeinsam wahrnehmen", mahnte Merz.

Man könne nicht akzeptieren, dass man mit Produkten aus einem Land mit einer "um 25 bis 30 Prozent zu niedrig bewerteten Währung" konkurrieren müsse. "Wenn das nicht korrigiert wird, dann werden wir immer die ‌Nachteile zu spüren bekommen." Merz verwies auf zuletzt ‌sehr hohe chinesische Importe durch subventionierte Produkte und eben die Währung.

Der Kanzler verwies auf europäische Erfahrugnen mit diesem Thema. "Ich gebe zu, wir haben in Deutschland auch schon ⁠einmal längere Phasen gehabt, wo die D-Mark, die wir damals noch hatten, unterbewertet ‌war. Das ist ein Teil unseres Erfolgsmodells ⁠gewesen", sagte er. Dagegen habe es aber in der Europäischen Union erhebliche Vorbehalte gegeben. Eine der Antworten sei gewesen, dass sich die Europäer in den 70er-Jahren auf ein europäisches Währungssystem mit Wechselkurskorridoren verständigt haben. "Das ‌ist kein Vorbild, keine Blaupause für ⁠das, was mir mit anderen vorschwebt", ⁠betonte er zugleich. Aber man müsse Verabredungen gerade mit Exportnationen treffen, damit diese Schritt für Schritt ihre Kapitalmärkte öffnen und ihre Währungen frei handeln lassen. "Das ist etwas, was ich für zwingend notwendig halte."

Merz präzisierte damit Vorschläge, die er im Juni zuerst auf dem G7-Gipfel in Evian und dem folgenden EU-Gipfel in Brüssel gemacht hatte. Hintergrund ist das dramatisch wachsende Handelsdefizit der europäischen Staaten und auch Deutschlands mit China. Im Gespräch sind deshalb ⁠auch Handelsbeschränkungen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)