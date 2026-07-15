Fusionen und Handel: Morgan Stanley verdient mehr
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Morgan Stanley hat den Gewinn im zweiten Quartal dank eines starken Investmentbankings und eines florierenden Handelsgeschäfts deutlich gesteigert. Davon profitiert auch der Kurs.
Quelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat im zweiten Quartal dank eines florierenden Geschäfts mit Fusionen und Übernahmen sowie eines starken Handelsgeschäfts deutlich mehr verdient. Der Nettogewinn stieg in den drei Monaten bis zum 30. Juni auf 5,58 Milliarden Dollar oder 3,46 Dollar je Aktie, nach 3,54 Milliarden Dollar oder 2,13 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum, wie das Institut am Mittwoch mitteilte.
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