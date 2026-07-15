Fusionen und Handel: Morgan Stanley verdient mehr

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat im zweiten Quartal dank eines florierenden Geschäfts mit Fusionen und Übernahmen sowie eines starken Handelsgeschäfts deutlich mehr verdient. Der Nettogewinn stieg in den drei Monaten ‌bis zum 30. Juni auf 5,58 Milliarden Dollar oder 3,46 Dollar je Aktie, nach 3,54 Milliarden Dollar oder 2,13 Dollar ⁠je Aktie ⁠im Vorjahreszeitraum, wie das Institut am Mittwoch mitteilte.

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