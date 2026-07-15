

EQS-Media / 15.07.2026 / 11:00 CET/CEST



PRESSE-INFORMATION

Oldenburg/Bremen, 15. Juli 2026

Neuer Leiter für das Bankhaus Neelmeyer

Marcel Brünnen übernimmt von Dr. Marc Jochims

OLB-CEO Christophe Jéhan: „Genau der Richtige für die Weiterentwicklung“

Perspektivisch Eröffnung weiterer Standorte im Bundesgebiet geplant

Staffelübergabe im Bankhaus Neelmeyer, der traditionsreichen Marke der OLB für erstklassiges Private Banking und Wealth Management: Nach rund sechs erfolgreichen Jahren an der Spitze des Bankhaus Neelmeyer hat sich Dr. Marc Jochims entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Er tritt eine herausgehobene Leitungsfunkton im deutschen Markt an.

Mit Marcel Brünnen übernimmt ein vertrauter und geschätzter Experte die Leitung des Bankhaus Neelmeyer. Ab dem 1. September 2026 wird er mit seinem Know-how und seinem tiefen Verständnis für die Anliegen der Kundinnen und Kunden die erfolgreiche Arbeit von Dr. Marc Jochims fortführen und neue Impulse setzen.

Marcel Brünnen war in der OLB von Dezember 2022 bis Januar 2026 Head of Central and Digital Sales. Seit Februar 2026 ist er bei der TARGOBANK als Strategischer Programm Manager Integration Retail & Private Banking tätig. In dieser Funktion hat er auch maßgeblich die zukünftige Strategie von BHN mitentwickelt. Marcel Brünnen blickt auf eine Erfahrung von rund 30 Jahren in verschiedenen Bereichen im Finanzwesen zurück. Hiervon war er zwei Jahrzehnte in der Vertriebs- und Führungsverantwortung im Bereich Private Banking der Deutschen Bank.

„Ich freue mich sehr, dass wir Marcel Brünnen für die Leitung des Bankhaus Neelmeyer gewinnen konnten“, sagt Christophe Jéhan, CEO der OLB, „er ist nicht nur seit Jahren mit den handelnden Personen eng vertraut, sondern mit seiner Dynamik, seinen innovativen Ideen und seiner breiten Expertise auch genau der Richtige für die Weiterentwicklung unserer Bank.“ Das Bankhaus Neelmeyer steht längst auch über den Nordwesten Deutschlands hinaus für ausgewiesene Kompetenz im gehobenen Privatkundengeschäft. Geplant ist, den bestehenden Standorten in Bremen, Oldenburg, Osnabrück, Hamburg und Düsseldorf bundesweit weitere Anlaufstellen für vermögende Kundinnen und Kunden hinzuzufügen.

Über die OLB

Die OLB ist eine Universalbank mit bundesweiter Präsenz in Deutschland und mehr als 150-jähriger Geschichte in Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer betreut sie persönlich und über digitale Kanäle rund eine Million Kundinnen und Kunden in den zwei strategischen Geschäftsfeldern Private & Business Customers sowie Corporates & Diversified Lending. Das Institut verfügt über ein Netz von bundesweit 80 Filialen und beschäftigt rund 1.700 Mitarbeitende.

Mit einer Bilanzsumme von über 30 Mrd. Euro wurde die OLB Anfang 2025 zu einem bedeutenden Finanzinstitut und wird seither direkt von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt. Seit Januar 2026 gehört die OLB zur TARGO Deutschland GmbH und ist damit Teil der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Bankengruppen Europas.

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Schlagwort(e): Finanzen

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