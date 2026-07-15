Newmont: Wieso der Ruecksetzer jetzt interessant ist

Was bewegt die Aktie?

TD Cowen hob Newmont von Halten auf Kaufen. Das Kursziel sank leicht von 129 auf 127 Dollar, doch der entscheidende Punkt ist die Einschätzung des Rücksetzers als attraktive Einstiegschance.

Der Goldpreis liegt trotz Rückgang von den Hochs weiterhin deutlich über den Niveaus früherer Jahre. Newmont übertraf in den vergangenen 18 Monaten mehrfach die Erwartungen. Das Unternehmen verfügt über starken Cashflow, eine verbesserte operative Umsetzung und ein berechenbares Minenportfolio.

Die Bilanz wirkt solide. Newmont hält rund 3,7 Milliarden Dollar an Cash. Damit bleiben weitere Aktienrückkäufe möglich. Gleichzeitig ist die Bewertung unter das Zehnfache der erwarteten Gewinne für die kommenden zwölf Monate gefallen und liegt damit unter dem Fünfjahresschnitt.

Charttechnik

Die Aktie steht an einem größeren Unterstützungsniveau. Hält diese Zone, entsteht eine Chance auf einen Anstieg in Richtung 110 Dollar. Darüber liegt mit 120 Dollar der nächste größere Widerstand.

Martins Einschätzung

Newmont bietet nach dem Rücksetzer ein attraktives Chance-Risiko-Profil. Der schwache Goldpreis belastet kurzfristig, doch Bewertung, Cashflow und Bilanz sprechen für eine gute Kaufgelegenheit.