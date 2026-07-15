Okta: Wieso ich auf einen Ruecksetzer warten wuerde

Was bewegt die Aktie?

Okta stieg um rund elf Prozent und erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch. Mehrere Analysten-Upgrades stützten die Bewegung. Dazu passt der steigende Fokus von Unternehmen auf IT-Sicherheit.

Der Softwaresektor steht insgesamt unter Druck, weil Unternehmen ihre Ausgaben stärker priorisieren. Cybersecurity gehört zu den Bereichen, die davon profitieren. Leistungsfähigere KI-Modelle erhöhen die Sicherheitsrisiken und treiben Budgets für Schutz vor Cyberattacken sowie Identitätssicherheit.

Genau dort ist Okta stark positioniert. Vergleichbare Profiteure sind Palo Alto Networks und Crowdstrike.

Charttechnik

Die Aktie korrigierte zuvor von rund 125 Dollar auf etwa 65 Dollar. Nach dem jüngsten Anstieg bleibt theoretisch Platz bis 185 Dollar.

Für einen direkten Trade passt das Chance-Risiko-Verhältnis aber kaum. Mit einem Stopp unter dem letzten Tief und einem Ziel bei 185 Dollar liegt es nur bei etwa 0,64. Ein Rücksetzer in den Bereich 135 bis 136 Dollar würde das Verhältnis auf rund 1,6 verbessern.

Martins Einschätzung

Okta ist fundamental spannend, aber der Einstieg muss passen. Nach dem starken Anstieg lohnt Geduld. Ein Rücksetzer in den mittleren 130-Dollar-Bereich wäre deutlich attraktiver.