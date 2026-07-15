Original-Research: AMAG Austria Metall AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: AMAG Austria Metall AG - von Montega AG

15.07.2026 / 15:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu AMAG Austria Metall AG

     Unternehmen:               AMAG Austria Metall AG
     ISIN:                      AT00000AMAG3

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      15.07.2026
     Kursziel:                  34,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Preview Q2: Erneut deutliche Ertragssteigerung yoy erwartet

AMAG wird am 30.07. die Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorlegen. Angesichts
des in Q2 durchweg deutlich über dem Vorjahresquartal rangierenden
Aluminiumpreisniveaus und der zuletzt sehr positiven Auftragsentwicklung in
AMAGs größtem Segment Walzen rechnen wir im Vorjahresvergleich erneut mit
einer signifikanten Ertragssteigerung.

[Tabelle]

Mit durchschnittlich rund 3.550 USD/t fiel der Aluminiumpreis an der LME im
Zeitraum April-Juni rund 45% höher aus als im Vorjahr. Diese Entwicklung ist
vor allem auf die geopolitisch bedingten Angebotsrisiken infolge des
Irankriegs sowie befürchtete Lieferkettenstörungen zurückzuführen. Gepaart
mit weiterhin attraktiven Tonerdepreise (Ø Q2: <9% des Aluminiumpreises;
historisch: 14-18%; Quelle: Metals Hub) gehen wir für das Segment Metall von
einer spürbaren Ertragssteigerung gegenüber dem Vorjahr (EBITDA Q2/25: 11,3
Mio. EUR) aus. Darüber hinaus sollte des Segment Walzen auf Basis des
zuletzt deutlich ausgebauten Orderbuchs (>90 Tsd. Tonnen per Ende Q1) an die
positive Entwicklung des Auftaktquartals anknüpfen und das Vorjahresergebnis
(EBITDA Q2/25: 20,9 Mio. EUR) übertreffen können. Nicht zuletzt rechnen wir
auch für das Segment Gießen trotz des weiterhin schwierigen Marktumfelds mit
einer positiven Entwicklung (EBITDA Q2/25: 2,3 Mio. EUR).

Zwar dürfte sich die aktuell fallende Terminkontraktkurve bei Aluminium
temporär negativ auf das Hedging-Geschäft von AMAG ausgewirkt haben, jedoch
sollten die positiven Preis- und Mengenfaktoren dies überlagern und die
Profitabilität sichtlich verbessert haben. In Summe erwarten wir auf
Konzernebene eine knapp zweistellige Umsatzsteigerung auf ca. 424,0 Mio. EUR
(+10,2% yoy), eine überproportonale EBITDA-Steigerung auf 44,9 Mio. EUR
(Vj.: 34,6 Mio. EUR) sowie einen mehr als verdoppelten Periodenüberschuss
i.H.v. 15,3 Mio. EUR (Vj.: 7,2 Mio. EUR). Vor diesem Hintergrund
positonieren wir uns unverändert am oberen Ende des diesjährigen
Guidance-Korridors (EBITDA: 150-180 Mio. EUR), der bestätigt werden dürfte.

Fazit: Ausgehend von einer gegenüber Q1/26 deutlich niedrigeren
Vorjahresbasis dürfte AMAG in Q2 nun eine anziehende Umsatz- sowie eine
erneut starke Ergebnisdynamik aufgewiesen haben. Trotz nach wie vor
vorherrschender konjunktureller Unsicherheiten und der jüngsten
Preiskorrektur an der LME (Spotpreis 14.07.: 3.171 USD/t) sehen wir die
fundamentale Stärke von AMAG weiterhin nicht ausreichend im Kurs
eskomptiert. Wir bestätigen daher das Rating 'Kaufen' und unser
DCF-basiertes Kursziel von 34,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=abcd696792c6ca10b0dbfa50f64faa88

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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