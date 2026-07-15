Original-Research: AMAG Austria Metall AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: AMAG Austria Metall AG - von Montega AG 15.07.2026 / 15:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu AMAG Austria Metall AG Unternehmen: AMAG Austria Metall AG ISIN: AT00000AMAG3 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.07.2026 Kursziel: 34,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Preview Q2: Erneut deutliche Ertragssteigerung yoy erwartet AMAG wird am 30.07. die Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorlegen. Angesichts des in Q2 durchweg deutlich über dem Vorjahresquartal rangierenden Aluminiumpreisniveaus und der zuletzt sehr positiven Auftragsentwicklung in AMAGs größtem Segment Walzen rechnen wir im Vorjahresvergleich erneut mit einer signifikanten Ertragssteigerung. [Tabelle] Mit durchschnittlich rund 3.550 USD/t fiel der Aluminiumpreis an der LME im Zeitraum April-Juni rund 45% höher aus als im Vorjahr. Diese Entwicklung ist vor allem auf die geopolitisch bedingten Angebotsrisiken infolge des Irankriegs sowie befürchtete Lieferkettenstörungen zurückzuführen. Gepaart mit weiterhin attraktiven Tonerdepreise (Ø Q2: <9% des Aluminiumpreises; historisch: 14-18%; Quelle: Metals Hub) gehen wir für das Segment Metall von einer spürbaren Ertragssteigerung gegenüber dem Vorjahr (EBITDA Q2/25: 11,3 Mio. EUR) aus. Darüber hinaus sollte des Segment Walzen auf Basis des zuletzt deutlich ausgebauten Orderbuchs (>90 Tsd. Tonnen per Ende Q1) an die positive Entwicklung des Auftaktquartals anknüpfen und das Vorjahresergebnis (EBITDA Q2/25: 20,9 Mio. EUR) übertreffen können. Nicht zuletzt rechnen wir auch für das Segment Gießen trotz des weiterhin schwierigen Marktumfelds mit einer positiven Entwicklung (EBITDA Q2/25: 2,3 Mio. EUR). Zwar dürfte sich die aktuell fallende Terminkontraktkurve bei Aluminium temporär negativ auf das Hedging-Geschäft von AMAG ausgewirkt haben, jedoch sollten die positiven Preis- und Mengenfaktoren dies überlagern und die Profitabilität sichtlich verbessert haben. In Summe erwarten wir auf Konzernebene eine knapp zweistellige Umsatzsteigerung auf ca. 424,0 Mio. EUR (+10,2% yoy), eine überproportonale EBITDA-Steigerung auf 44,9 Mio. EUR (Vj.: 34,6 Mio. EUR) sowie einen mehr als verdoppelten Periodenüberschuss i.H.v. 15,3 Mio. EUR (Vj.: 7,2 Mio. EUR). Vor diesem Hintergrund positonieren wir uns unverändert am oberen Ende des diesjährigen Guidance-Korridors (EBITDA: 150-180 Mio. EUR), der bestätigt werden dürfte. Fazit: Ausgehend von einer gegenüber Q1/26 deutlich niedrigeren Vorjahresbasis dürfte AMAG in Q2 nun eine anziehende Umsatz- sowie eine erneut starke Ergebnisdynamik aufgewiesen haben. Trotz nach wie vor vorherrschender konjunktureller Unsicherheiten und der jüngsten Preiskorrektur an der LME (Spotpreis 14.07.: 3.171 USD/t) sehen wir die fundamentale Stärke von AMAG weiterhin nicht ausreichend im Kurs eskomptiert. Wir bestätigen daher das Rating 'Kaufen' und unser DCF-basiertes Kursziel von 34,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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