Original-Research: LAIQON AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

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Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH

15.07.2026 / 12:49 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to LAIQON AG

     Company Name:                LAIQON AG
     ISIN:                        DE000A12UP29

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        15.07.2026
     Target price:                EUR8.70
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on LAIQON AG
(ISIN: DE000A12UP29). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating
and maintained his EUR 8.70 price target.

Abstract:
LAIQON has reported preliminary H1/26 AuM of EUR11.0bn (+EUR1.0bn or +10% vs
FY/25), confirming continued execution of its growth strategy and leaving
the company well on track to achieve its FY/26 AuM target of EUR12bn. While
the headline figure is encouraging, we believe the underlying momentum is
even stronger than it initially appears. After a subdued Q1/26, AuM growth
accelerated markedly during May and June, with the group adding ~EUR0.9bn over
the final two months of the period. Importantly, the strongest contribution
came from Digital Wealth, where AuM increased 56% organically to EUR1.3bn and
represented ~45% of total group AuM growth during H1/26. Particularly
encouraging was the continued acceleration of the LAIC White Label platform,
whose AuM more than doubled to EUR0.6bn (+EUR334m in H1/26), providing further
evidence that the Union Investment partnership is beginning to scale
commercially. We view the update as clearly positive and expect the
preliminary H1/26 financial results due on 12 August to provide the next
important confirmation that accelerating AuM growth is translating into
higher revenues and earnings. We reiterate our Buy recommendation and EUR8.70
price target (upside: >95%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu LAIQON AG (ISIN:
DE000A12UP29) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,70.

Zusammenfassung:
LAIQON hat vorläufige AuM-Zahlen für das erste Halbjahr 2026 in Höhe von
EUR11,0 Mrd. gemeldet (+EUR1,0 Mrd. bzw. +10 % gegenüber dem Geschäftsjahr
2025), was die konsequente Umsetzung seiner Wachstumsstrategie bestätigt und
das Unternehmen auf Kurs bringt, sein AuM-Ziel von EUR12 Mrd. für das
Geschäftsjahr 2026 zu erreichen. Auch wenn die Hauptzahlen vielversprechend
sind, sind wir der Ansicht, dass die zugrunde liegende Dynamik noch stärker
ist, als es zunächst den Anschein hat. Nach einem verhaltenen ersten Quartal
2026 beschleunigte sich das AuM-Wachstum im Mai und Juni deutlich, wobei die
Gruppe in den letzten beiden Monaten des Berichtszeitraums rund EUR0,9 Mrd.
hinzugewonnen hat. Wichtig ist, dass der stärkste Beitrag vom Bereich
'Digital Wealth' kam, wo das AuM organisch um 56% auf EUR1,3 Mrd. stieg und
rund 45% des gesamten AuM-Wachstums der Gruppe im ersten Halbjahr 2026
ausmachte. Besonders erfreulich war die anhaltende Beschleunigung der
LAIC-White-Label-Plattform, deren verwaltetes Vermögen sich auf EUR0,6 Mrd.
mehr als verdoppelte (+EUR334 Mio. im ersten Halbjahr 2026), was ein weiterer
Beleg dafür ist, dass die Partnerschaft mit Union Investment beginnt,
kommerziell an Fahrt zu gewinnen. Wir bewerten diese Entwicklung als
eindeutig positiv und erwarten, dass die am 12. August fälligen vorläufigen
Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 die nächste wichtige
Bestätigung liefern werden, dass sich das beschleunigte AuM-Wachstum in
höheren Umsätzen und Gewinnen niederschlägt. Wir bekräftigen unsere
Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR8,70 (Aufwärtspotenzial: >95%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=3c149349bfa6eb2b890e4a8a7810593d

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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