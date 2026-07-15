OTS: Boehringer Ingelheim / Boehringer Ingelheim steigert Umsatz im ersten ...

Boehringer Ingelheim steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2026 dank der anhaltend starken Nachfrage nach JARDIANCE® sowie neuer Produkteinführungen in den USA Ingelheim (ots) - - Starke Nachfrage in den USA sowie neue Produkteinführungen treiben das Wachstum in der Humanpharma - Konzernumsatz erreicht 15,8 Mrd. EUR, getragen von JARDIANCE® und erfolgreichen Produkteinführungen in den USA - Positive Phase-III-Daten zu Survodutid und Fortschritte in der Pipeline stärken die langfristigen Wachstumsperspektiven Boehringer Ingelheim verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein anhaltendes Umsatzwachstum, getrieben von der starken Entwicklung in den USA infolge der steigenden Nachfrage nach JARDIANCE® (Empagliflozin) sowie erfolgreicher neuer Produkteinführungen. Der Konzernumsatz stieg um 16,2%* auf 15,8 Mrd. EUR. Davon entfielen 13,1 Mrd. EUR auf den Geschäftsbereich Humanpharma und 2,6 Mrd. EUR auf Animal Health. Shashank Deshpande, Vorsitzender der Unternehmensleitung mit Verantwortung für den Geschäftsbereich Humanpharma, sagte: "Die starke Aufnahme unserer jüngsten Produkteinführungen JASCAYD® und HERNEXEOS® unterstreicht den Wert der wissenschaftlichen Innovation, die hinter diesen Arzneimitteln steht. Für Patientinnen und Patienten bedeutet dies echten Fortschritt in Therapiegebieten mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf. In einer Zeit beschleunigter medizinischer Innovationen, in der die Grenzen des Möglichen kontinuierlich erweitert werden, sind innovationsfreundliche Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel in den USA, entscheidend, damit neue Therapien Patientinnen und Patienten schneller erreichen können." Frank Hübler, Mitglied der Unternehmensleitung mit Verantwortung für Finanzen, ergänzte: "Unsere Geschäftszahlen zeigen, dass wir im Humanpharma- und Tiergesundheitsgeschäft ein herausforderndes makroökonomisches Umfeld sowie politische Unsicherheiten erfolgreich bewältigt haben. Unser Fokus bleibt darauf gerichtet, innovative Medikamente für Patientinnen und Patienten sowie Tiere weltweit bereitzustellen. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unsere langfristigen Investitionen gezielt dort ausrichten, wo sie unsere Wachstumsmärkte am besten unterstützen und den größten Mehrwert für Patientinnen und Patienten schaffen können. Gleichzeitig setzen wir uns weltweit im Dialog mit Regierungen für Rahmenbedingungen ein, die Innovation fördern, den Wert neuer Arzneimittel angemessen berücksichtigen und einen schnellen Zugang von Patientinnen und Patienten zu innovativen Therapien ermöglichen." Humanpharma: Neue Produkteinführungen treiben das Wachstum Humanpharma erzielte ein Umsatzwachstum von 20,1 %* auf 13,1 Mrd. EUR. Etablierte Produkte wie JARDIANCE® zur Behandlung von chronischer Nierenerkrankung, Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz blieben wichtige Wachstumstreiber und trugen im ersten Halbjahr 5,7 Mrd. EUR zum Konzernumsatz bei. Die positive Entwicklung von JARDIANCE® wurde durch eine große und wachsende Patientenbasis sowie Veränderungen im US-amerikanischen Preis- und Erstattungsumfeld unterstützt, die zu einem erheblichen Absatzwachstum führten. Diese Entwicklung steht im Einklang mit dem Engagement von Boehringer Ingelheim, den kontinuierlichen Zugang von Patientinnen und Patienten zu bezahlbaren Therapien sicherzustellen. Ohne den volumengetriebenen Wachstumseffekt von JARDIANCE® hätte das Wachstum des Geschäftsbereichs Humanpharma im ersten Halbjahr auf dem Niveau des Gesamtpharmamarktes gelegen. Das Unternehmen verzeichnete zudem eine starke Nachfrage nach seinen jüngsten Produkteinführungen JASCAYD® (Nerandomilast) und HERNEXEOS® (Zongertinib), insbesondere in den USA. Beide Therapien profitierten von innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen in den USA sowie in China und Japan, die eine erfolgreiche Markteinführung und schnelle Patientenversorgung ermöglichten. JASCAYD®, zur Behandlung der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) und der progressiven pulmonalen Fibrose (PPF), entwickelt sich sehr erfolgreich und adressiert einen hohen ungedeckten Bedarf in einem Krankheitsgebiet, in dem es seit vielen Jahren nur begrenzte therapeutische Fortschritte gegeben hat. Nach den bereits erteilten Zulassungen in den USA, China, Japan, Thailand, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich und Brasilien steht die Zulassung von JASCAYD® in der Europäischen Union durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) noch aus. HERNEXEOS®, eine orale Therapie für HER2-mutierten fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Lungenkrebs, markierte mit Markteinführungen in den USA, China und Japan den erfolgreichen Wiedereinstieg des Unternehmens in die Onkologie nach zehn Jahren. Das Unternehmen erwartet, dass HERNEXEOS® europäischen Patientinnen und Patienten erst ab 2028 zur Verfügung stehen wird, sobald die Phase-III-Daten vorliegen. Im ersten Halbjahr 2026 hat Boehringer Ingelheim mehrere Programme in späten Entwicklungsphasen konsequent vorangetrieben und dabei wichtige Fortschritte in der Onkologie sowie bei kardio-renalen und metabolischen Erkrankungen erzielt. Positive Phase-III-Daten zu Survodutid zeigten dessen Potenzial, neben Übergewicht und Adipositas auch die metabolische Gesundheit und die Lebergesundheit zu verbessern. Gleichzeitig wurden Fortschritte bei einem Triple-Agonisten der nächsten Generation erzielt, die den Anspruch des Unternehmens unterstreichen, ein breit aufgestelltes Portfolio für Adipositas und metabolische Gesundheit aufzubauen. Gleichzeitig startete Boehringer Ingelheim drei Phase-III-Studien in der Onkologie und unterstrich damit den Anspruch, die Präzisionsonkologie weiter auszubauen. Zudem brachte das Unternehmen wichtige Wirkstoffe wie Obrixtamig, eine experimentelle Krebsimmuntherapie, und Apecotrep, einen Prüfmedikamentenkandidaten zur Behandlung von Nierenerkrankungen, weiter voran. Boehringer Ingelheim hielt außerdem die starke Forschungsdynamik aufrecht: Fünf neue Wirkstoffe traten in die klinische Entwicklung ein. Die Humanpharma-Forschungspipeline von Boehringer Ingelheim umfasst rund 80 Projekte. Animal Health: Fokus auf neue Markteinführungen und die Bekämpfung neu auftretender Tierseuchen Das Tiergesundheitsgeschäft erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 einen Umsatz von 2,6 Mrd. EUR, ein Anstieg von 0,4%* gegenüber dem Vorjahr. Die Entwicklung spiegelte einen moderat wachsenden Tiergesundheitsmarkt wider, der in mehreren Ländern von einer gestiegenen Preissensibilität der Verbraucherinnen und Verbraucher und weniger Tierarztbesuchen geprägt war. Das Unternehmen setzt seinen Markteinführungsplan weiter um. Dazu gehört LENZELTA®, ein neuer Impfstoff zur besseren Vorbeugung von Mastitis bei Milchkühen, der in mehreren Ländern der Europäischen Union eingeführt wurde, sowie Eko Vet+(TM) | CANINEBEAT® AI, eine neue KI-basierte Lösung zur Erkennung von Herzgeräuschen bei Hunden, die bereits in den USA, Großbritannien und Deutschland verfügbar ist. Boehringer Ingelheim unterstützt zudem weiterhin die Bekämpfung neu auftretender Tierseuchen, darunter den New World Screwworm (NWS) in den USA, nachdem das Unternehmen Anfang dieses Jahres Notfallzulassungen (Emergency Use Authorizations, EUAs) von der US-amerikanischen Food and Drug Administration erhalten hatte. Das Unternehmen treibt seine Forschungs- und Entwicklungspipeline im Bereich Tiergesundheit weiter voran und verfügt über vielversprechende Kandidaten für die Behandlung von Infektions- und Nichtinfektionserkrankungen sowie im Bereich der Antiparasitika. Damit schafft Boehringer Ingelheim eine solide Innovationsbasis für die zukünftige Versorgung von Heimtieren, Pferden und Nutztieren. Ausblick Mit Blick nach vorn erwartet Boehringer Ingelheim, dass die Aufnahme jüngster Produkteinführungen, bevorstehende Meilensteine in der Pipeline sowie die laufenden Investitionen in Innovation die Entwicklung im weiteren Jahresverlauf und darüber hinaus unterstützen werden. Gleichzeitig wird sich das Unternehmen weiterhin darauf konzentrieren, sich in einem dynamischen externen Umfeld erfolgreich zu behaupten und dabei einen ausgewogenen und disziplinierten Wachstumskurs beizubehalten. * Die Angaben zum Umsatzwachstum sind um Währungseffekte bereinigt. Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885 nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere rund 54.300 Mitarbeitende bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und gleichberechtigtere Zukunft. 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