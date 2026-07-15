83 Prozent Kursverlust seit 2021

Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz

onvista · Uhr

Erneut gibt es Gerüchte um eine Übernahme Paypals. Trotz positiver Kursreaktion notiert die Aktie weiter massiv unter einstigen Bestmarken. Wie es zum Absturz kam.

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Jemand nutzt Paypal auf seinem Smartphone
Quelle: Adobe.com/sitthiphong

Hinweis: Diesen Artikel haben wir erstmals am 4. Februar 2026 veröffentlicht. Damals urteilten wir, dass Paypal in der jetzigen Form wohl nur noch als Übernahmekandidat interessant ist. Aufgrund eines Berichts über ein mögliches Angebot von Stripe und Advent am 15. Juli haben wir den Artikel aktualisiert.

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