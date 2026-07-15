Hinweis: Diesen Artikel haben wir erstmals am 4. Februar 2026 veröffentlicht. Damals urteilten wir, dass Paypal in der jetzigen Form wohl nur noch als Übernahmekandidat interessant ist. Aufgrund eines Berichts über ein mögliches Angebot von Stripe und Advent am 15. Juli haben wir den Artikel aktualisiert.

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