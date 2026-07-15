PayPal vor Mega-Deal! Erzeugerpreise kühlen ab.

Die Wall Street startet freundlich in den Handel. Rückenwind liefern die Juni Erzeugerpreise, die auf breiter Front unter den Erwartungen ausgefallen sind und nach den schwachen Verbraucherpreisen vom Vortag die Hoffnung auf eine weniger restriktive Fed weiter stärken. Gleichzeitig fallen die Renditen der US-Staatsanleihen, obwohl der Ölpreis wegen der anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Iran erhöht bleibt. Im Mittelpunkt der Berichtssaison stehen erneut starke Zahlen aus dem Finanzsektor. BlackRock, Morgan Stanley, Bank of New York, PNC Financial, Johnson & Johnson und Elevance Health übertreffen die Erwartungen, während ASML mit einem deutlichen Anheben der Jahresprognose und einer nahezu ausverkauften Auftragslage bis 2027 den KI und Halbleitersektor weiter stützt. Das Highlight des Tages ist jedoch PayPal: Laut Reuters haben Stripe und die Beteiligungsgesellschaft Advent International ein Übernahmeangebot von 60,50 US-Dollar je Aktie beziehungsweise mehr als 53 Milliarden US Dollar abgegeben. Die Aktie schießt vorbörslich um rund 16 Prozent nach oben. Gleichzeitig bleiben Anleger vorsichtig. Nach den Gewinnwarnungen von IBM, HCA Healthcare und Pentair wächst die Sorge, dass die Messlatte für die Berichtssaison hoch liegt und weitere Enttäuschungen folgen könnten.



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