Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum erneuten Anstieg der Kosten für Pflege

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AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zum erneuten Anstieg der Kosten für Pflege:

"Alt zu werden darf kein Lebensrisiko sein. Das wird es aber, wenn eine würdige Pflege während der letzten Etappe eines Lebenswegs unbezahlbar ist. Statt sich über den Segen eines langen Lebens zu freuen, stürzt schon heute die ungewisse Aussicht, wie man diesen Lebensabschnitt meistern kann, viele Menschen in große Sorge. Natürlich ist jeder zunächst selbst verantwortlich, Vorsorge zu treffen. Aber die Aufgabe ist so groß, dass sie die meisten überfordert."/yyzz/DP/men

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