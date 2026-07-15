Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ahrtal

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ahrtal:

"Im Ahrtal spielte sich vor fünf Jahren nicht nur eine schreckliche Flutkatastrophe ab. (...) Es hat etwas Zynisches, wenn nach Naturkatastrophen wie dieser, um Schuldgefühle zu wecken, dazu aufgerufen wird, nun aber noch rigoroser dafür zu kämpfen, dass in zwanzig Jahren in Deutschland klimaneutrale Zustände herrschen. (...) Diese nationalen Ziele können im besten Fall Schlimmeres verhüten, wiewohl nicht einmal das sicher ist, schaut man sich um, was sich international tut. Sicher ist nur, dass die Klimaziele nicht abwenden werden, was sich im Ahrtal jederzeit wiederholen könnte. Diese Einsicht macht das Ahrtal zum Menetekel. Eine von Alarmismus getriebene Klimapolitik, die glaubt, weit in die Zukunft planen und dirigieren zu können, raubt der Gegenwart die Mittel und Möglichkeiten, um vernünftige Vorsorge zu treffen."/yyzz/DP/men

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