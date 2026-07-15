Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Rentenreform und Minijobs

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Rentenreform und Minijobs:

"Markus Söder dürfte die Widersprüche in seiner Linie sehen. Wie stark sein Widerstand gegen reformierte Minijobs wirklich ist, ist offen. In der CSU rechnen sie nicht damit, dass er daran die Rentenreform scheitern lassen würde. Gut möglich, dass sein Widerstand vor allem einer für die Galerie ist. Es wäre nicht das erste Mal."/yyzz/DP/men