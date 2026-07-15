Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Iran-Krieg
dpa-AFX · Uhr
ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Iran-Krieg:
"Trumps Gebaren erinnert an das eines mittelalterlichen Königs oder Fürsten, der mit seinen Launen alle anderen in den Wahnsinn treibt. Keine Frage: Es ist gut, dass Trump den irrsinnigen Plan mit der 20-Prozent-Gebühr hat fallen lassen. Denn mit dieser verheerenden Anti-Freihandels-Politik hätte er der Weltwirtschaft schwer geschadet. Doch es ist mittlerweile unmöglich, sich darüber zu freuen, wenn der US-Präsident ausnahmsweise mal etwas Vernünftiges tut. Denn die Halbwertszeit seiner Entscheidungen wird immer geringer. Damit schadet er auch den USA, die in keinerlei Hinsicht mehr als verlässlicher Partner gelten können. Doch das ist Trump offenkundig vollkommen egal."/yyzz/DP/he
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