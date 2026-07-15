Regierung plant Milliarden-Entlastung bei Energie - Kürzt aber im Klimafonds

Berlin, 15. Jul (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung plant für das Jahr 2027 Entlastungen für Wirtschaft und Verbraucher bei den Energiekosten in Höhe von 13,25 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF). Dies umfasse einen Zuschuss zu den Stromnetzentgelten sowie Entlastungen gezielt für die energieintensive Wirtschaft über den Industriestrompreis und die Strompreiskompensation, verlautete am Mittwoch aus dem Finanzministerium. Gleichzeitig werden an ‌anderen Stellen im Klimafonds Kürzungen vorgenommen. Bis 2030 sollen aus dem KTF insgesamt 13,2 Milliarden Euro in den Kernhaushalt umgelenkt werden. Dies geht aus dem Wirtschaftsplan des KTF für 2027 und der Finanzplanung bis ⁠2030 hervor, ⁠den die Bundesregierung am Vormittag beschließen wollte.

Die Bundesregierung hatte vorige Woche ihren Entwurf für den Bundeshaushalt 2027 und die Finanzplanung bis 2030 beschlossen. Der Wirtschaftsplan für den KTF fehlte aber noch. Allein 2027 sollen 2,7 Milliarden Euro aus dem Emissionshandel, die eigentlich in den KTF fließen, Lücken im Bundesetat schließen.

MINISTERIUM: GLEICHE KLIMAWIRKUNG BEI GRÖSSERER EFFIZIENZ

Die Programme des Fonds sollen künftig effizienter gestaltet werden. "Die Programme werden stärker dort, wo das möglich ‌ist, an den Kriterien der CO2-Vermeidung und auch am sozialen Ausgleich ‌ausgerichtet", hieß es dazu in Ministeriumskreisen. Konkret wird bei der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), die 2027 mit rund 13 Milliarden Euro ausgestattet ist, die Förderung stärker sozial gestaffelt, um Mitnahmeeffekte zu verringern. Das neue Förderkonzept hatte vorige Woche ⁠bereits den Haushaltsausschuss passiert und gilt demnächst.

Im Klimafonds selbst werden nach Angaben aus dem Finanzministerium grundsätzlich die noch ‌nicht gebundenen Mittel um 30 Prozent gekürzt. Dabei gebe ⁠es aber Ausnahmen, etwa bei der Förderung des Umstiegs auf Elektroautos. Dort werde um zehn Prozent gekürzt, was für die Laufzeit bis 2029 200 Millionen Euro weniger seien. Bestehende Zusagen blieben unangetastet. Zudem werden 13 von 17 Kleinstprogrammen des Fonds auslaufen.

Zur Förderung von E-Autos hieß es mit ‌Verweis auf Umweltminister Carsten Schneider (SPD), dieser zeige sich mit ⁠der bisherigen Nachfrage zufrieden: "Mit Blick auf die Zahlen ⁠zeigt sich, dass ein sehr deutlicher Anteil der Förderung dann auch auf deutsche Autos entfällt."

Die Entlastung aus dem KTF bei den Energiekosten fällt für 2027 um 2,5 Milliarden Euro höher aus als für 2026 vorgesehen. Im Detail sind laut Ministerium gut 5,5 Milliarden Euro für die Netzentgelte sowie zur Entlastung der Wirtschaft fünf Milliarden Euro für die Strompreiskompensation und rund 2,5 Milliarden Euro für den Industriestrompreis geplant.

Bei einem Gesamtvolumen von 40,3 Milliarden Euro 2027 soll der KTF mit Investitionen von 22,5 Milliarden Euro laut Ministerium einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung leisten. Dies entspreche einer Investitionsquote von gut 55 Prozent der gesamten ⁠Programmausgaben. Der Wirtschaftsplan soll mit dem Bundeshaushalt Ende November vom Bundestag beschlossen werden.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)