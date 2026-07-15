Selenskyj schlägt Naftogaz-Chef Korezkyj als neuen Ministerpräsidenten vor

Reuters · Uhr
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Kiew, 15. ⁠Jul (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will den Chef des staatlichen Energiekonzerns Naftogaz, Serhij Korezkyj, zum neuen Ministerpräsidenten nominieren. Die Vorbereitungen auf die kalte Jahreszeit ‌hätten für das Land oberste Priorität, sagte Selenskyj am Mittwoch in Kiew. "Die Prioritäten sind klar – die Vorbereitung ⁠auf den ⁠Winter", erklärte er. Nach allen Konsultationen sei Korezkyj der am besten geeignete Kandidat für das Amt. Das Parlament soll voraussichtlich am Donnerstag über die Personalie abstimmen. Eine Zustimmung gilt als sicher, da ‌Selenskyjs Partei über die Mehrheit der ‌Mandate verfügt. Selenskyj hatte die bisherige Regierungschefin Julija Swyrydenko in dieser Woche nach einem Jahr im Amt ⁠entlassen. Das Parlament nahm ihr Rücktrittsgesuch am Dienstag an.

Der ‌Rücktritt der Ministerpräsidentin zieht ⁠automatisch die Demission des gesamten Kabinetts nach sich. Daher wird mit einer umfassenden Regierungsumbildung gerechnet. Besonders im Fokus steht dabei die Zukunft von ‌Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow. Der ⁠35-Jährige leitet das Ministerium seit ⁠sechs Monaten und gilt als Förderer technologischer Innovationen. Selenskyj ließ offen, ob Fedorow im Amt bleibe. Er kündigte für Mittwochnachmittag Gespräche mit dem Minister und der Armeeführung an. Die politische Umgestaltung fällt in eine Phase, in der die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland vermehrt auf Angriffe mit ⁠Langstreckendrohnen setzt.

(Bericht von Anna Pruchnicka, Olena HarmashBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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