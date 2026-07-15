Siemens Energy: Wieso Omterra mehr Staerke zeigt

Was bewegt die Aktie?

Der geplante Namenswechsel markiert einen neuen Abschnitt für Siemens Energy. Der Konzern zahlt bislang umsatzabhängige Lizenzgebühren für die Nutzung der Marke Siemens. Im vergangenen Jahr flossen dafür rund 300 Millionen Euro.

Die Umstellung soll sich über etwa 18 Monate ziehen. Der Lizenzvertrag dürfte anschließend auslaufen. Das Unternehmen zieht damit einen Schritt vor, der erst um 2030 erwartet worden war.

Der Zeitpunkt ist bemerkenswert. Siemens Energy schrieb in der Phase rund um Siemens Gamesa hohe Verluste. Damals half die Marke Siemens, Vertrauen bei Anlegern zu halten. Heute steht die Aktie nach einem massiven Kursanstieg deutlich anders da: Ende 2023 lag sie bei 6,40 Euro, inzwischen bei rund 154 Euro.

Charttechnik

Die Aktie steht seit der Dax-Aufnahme etwas unter Druck. Eine Sequenz steigender Tiefs kann entstehen, ist aber noch nicht bestätigt. Entscheidend bleibt der Ausbruch aus der großen Seitwärtsrange.

Ein Bruch der kurzfristigen Abwärtstrendlinie und anschließend ein Anstieg über das letzte Zwischenhoch würden ein neues Kaufsignal liefern. Solange diese Marken fehlen, liefert der Chart wenig neue Information.

Martins Einschätzung

Der Namenswechsel wirkt kurzfristig nicht wie ein starker Kurstreiber. Er zeigt aber Selbstbewusstsein und kann langfristig Kosten sparen. Im direkten Vergleich bleibt Siemens Energy trotz der starken Kursentwicklung der attraktivere Wert als schwächere Alternativen aus dem Industriesektor.