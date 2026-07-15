SpaceX-Aktie fällt unter Ausgabepreis

Der Aktienkurs von SpaceX ist nach einem fulminanten und rekordgroßen Börsengang ins Straucheln geraten. Am Mittwoch fiel die Aktie nun erstmals unter den Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Zuletzt verlor die Aktie an der US-amerikanischen Börse Nasdaq 1,92 Prozent auf 133,47 US-Dollar. Damit notiert die Aktie gleichzeitig auf ihrem bislang niedrigsten Stand.

SpaceX war vor rund einem Monat an die Börse gegangen und erreichte prompt eine Billionen-Bewertung. Die Aktien wurden zu je 135 Dollar pro Stück zugeteilt. In den ersten Handelstagen verbuchten die Käufer der ersten Stunde satte Gewinne. Das Papier eröffnete bei 150 US-Dollar und stieg bis zum Handelsschluss bis auf 160,95 Dollar.

An den Folgetagen griffen die Anleger weiter zu, zwischenzeitlich erreichte der Kurs mehr als 225 Dollar. SpaceX war damit kurzzeitig mehr wert als Konzerne wie Amazon oder Microsoft. Anschließend ließ die Euphorie spürbar nach, die Anteile fielen in den Bereich um 160 Dollar zurück, den sie letztlich auch verloren.

Deutlicher Verlust vom Erstkurs

Ausgehend vom bisherigen Rekordhoch verlor die Aktie damit rund 41 Prozent an Wert, vom ersten Kurs aus gesehen beläuft sich das Minus auf immerhin noch gut elf Prozent.

Der von Tech-Milliardär Elon Musk gegründete und geführte Konzern ging mit einem enormen Bewertungsaufschlag an die Börse. Das zwar durchaus stark wachsende Geschäft mit Satelliteninternet und Raketen rechtfertigte den angestrebten Marktwert nicht ansatzweise, zumindest in fundamentaler Hinsicht.

Der Konzern selbst verwies im Vorfeld auf enorme Möglichkeiten zum Wachstum, vor allem im Bereich Künstlicher Intelligenz. Musk verschmolz wenige Monate vor dem Börsengang SpaceX mit der Kurznachrichtenplattform X sowie dem KI-Startup XAi.

Vor dem IPO äußerten Experten Skepsis gegenüber der Bewertung, unter anderem auch Philipp Klöckner, einem deutschen Tech-Investor, der bereits vor dem Börsengang Anteile besaß. Hier kannst du im Interview mit onvista nachlesen, wie Klöckner das Geschäft von SpaceX und die Wachstumsambitionen von Musk beurteilt.