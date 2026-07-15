Staatsanwaltschaft bestätigt Razzia in Frankfurter Deutsche-Bank-Filiale
Frankfurt, 15. Jul (Reuters) - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat eine Razzia bei der Deutschen Bank bestätigt. Ermittler hätten am Dienstag in einer Filiale an der Frankfurter Taunusanlage einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts aus dem Juni 2026 vollstreckt, teilte die Behörde mit. Zu den genauen Hintergründen äußerte sie sich zunächst nicht: "Weitere Details können zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden", hieß es. Die Deutsche Bank lehnte eine Stellungnahme ab.
(Bericht von Tom Sims, geschrieben von Sabine Wollrab, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)