Staatsanwaltschaft bestätigt Razzia in Frankfurter Deutsche-Bank-Filiale

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Frankfurt, ⁠15. Jul (Reuters) - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat eine Razzia bei der Deutschen ‌Bank bestätigt. Ermittler hätten am Dienstag in einer ⁠Filiale ⁠an der Frankfurter Taunusanlage einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts aus dem Juni 2026 vollstreckt, teilte ‌die Behörde mit. ‌Zu den genauen Hintergründen äußerte sie sich ⁠zunächst nicht: "Weitere Details können zum ‌gegenwärtigen Zeitpunkt ⁠aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden", hieß es. Die Deutsche ‌Bank ⁠lehnte eine Stellungnahme ab.

(Bericht ⁠von Tom Sims, geschrieben von Sabine Wollrab, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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