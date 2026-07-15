Streit um Iran-Krieg - US-Demokraten blockieren Verteidigungsetat

Washington, ⁠15. Jul (Reuters) - Die Demokraten im US-Senat haben am Dienstag aus Protest gegen den Iran-Krieg ein Gesetz über den Verteidigungshaushalt blockiert. "Trump hat diesen Krieg ohne ‌Autorisierung, ohne Strategie und ohne einen Ausweg begonnen", sagte der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck ⁠Schumer. ⁠Bei einer Verfahrensabstimmung verfehlte der Entwurf die notwendige Mehrheit von 60 Stimmen in der 100-köpfigen Kammer. Das Votum fiel mit 50 zu 46 Stimmen zu knapp aus, um das ‌Gesetzgebungsverfahren fortzusetzen.

Die Demokraten befürchten, dass ‌die Verabschiedung des Budgets in Höhe von 1,15 Billionen Dollar als Zustimmung zu dem Krieg gegen ⁠den Iran gewertet werden könnte. Das Gesetz, die ‌sogenannte National Defense Authorization ⁠Act (NDAA), wird für gewöhnlich mit breiter überparteilicher Unterstützung verabschiedet und ist seit mehr als sechs Jahrzehnten jedes Jahr in Kraft ‌getreten. Der republikanische ⁠Mehrheitsführer John Thune warf den ⁠Demokraten vor, die Politik über die Sicherheit zu stellen. Mit dem Gesetz werden die Ausgaben für das Militär festgelegt, von der Anschaffung von Schiffen und Flugzeugen bis hin zu Sold-Erhöhungen für die Truppen.

(Bericht von Patricia Zengerle. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)