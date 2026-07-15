TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz 06:30 SWE: SEB, Q2-Zahlen 07:00 FIN: Elisa, Q2-Zahlen 07:00 NLD: DocMorris, Q2-Umsatz 07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q2 07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz 07:30 NOR: Storebrand, Q2-Zahlen 11:30 GBR: Burberry, Hauptversammlung 12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen 13:30 USA: Blackrock, Q2-Zahlen NLD: Airbus, Pre-Close Call Q2 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 5/26 04:00 CHN: BIP Q2/26 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 6/26 04:00 CHN: Industrieproduktion 6/26 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 5/26 08:00 SWE: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig) 09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig) 14:30 USA: Empire State Index 7/26 14:30 USA: Erzeugerpreise 6/26 15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EU-Gericht urteilt im Markenrechtsstreit von OpenAI BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen

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