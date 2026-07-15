Taiwan liefert erstmals Mangos nach Europa - "Louis Vuitton der Mangowelt"

Taichung/Taitung, 15. ⁠Jul (Reuters) - Taiwan ist vor allem durch den Export von Hightech-Produkten wie Hochleistungschips bekannt. Nun sollen erstmals die von Feinschmeckern für ihren besonderen Geschmack gerühmten Premium-Mangos nach Europa geliefert werden. Die saftigen Früchte sollen zunächst nach Frankreich und Großbritannien ‌verschickt werden, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von Branchenexperten erfuhr. Obwohl der Preis für den Übersee-Versand extrem hoch sei, fänden sich Käufer, ⁠sagte der ⁠Chef des Exportunternehmens Natural House Taiwan, David Chen. Taiwans Mangos könnten geschmacklich locker mit der Konkurrenz aus Indien oder Pakistan mithalten, was den Aufpreis rechtfertige. Der Export sei "extrem, extrem teuer" geworden. Dennoch seien die Verbraucher bereit, dafür zu bezahlen.

Die Regierung in Taipeh hat die heimischen Obstbauern ermutigt, ‌neue Exportmärkte zu erschließen. Hintergrund sind politische Spannungen ‌mit China, das die demokratisch regierte Insel als eigenes Territorium betrachtet und Importverbote für verschiedene taiwanische Früchte verhängt hat - darunter Ananas, Zimt- und Wachsäpfel sowie Mangos. ⁠Präsident Lai Ching-te warf Peking deshalb vor, Obst als "Waffe" einzusetzen.

Der Landwirt You Tsang-fu, ‌der in diesem Jahr eine erste ⁠Probelieferung nach Europa geschickt hat, muss dafür strenge EU-Vorschriften etwa zu Pestizidrückständen einhalten. "Die EU ist bei der Auswahl der Früchte und auch bei der Bewirtschaftung der Felder strenger als der heimische Markt", ‌sagte er.

Obwohl Mangos in Taiwan seit ⁠langem angebaut werden, wurde die heute ⁠bekannteste Sorte, die süßere Irwin-Mango, erst in den 1960er Jahren aus den USA eingeführt. Im vergangenen Jahr produzierte die Insel mehr als 100.000 Tonnen Mangos. Ins Ausland geliefert wird davon bislang aber nur ein kleiner Teil, hauptsächlich nach Japan, Hongkong und Südkorea. Der Bauer You Tsang-fu, der die Hybrid-Sorte "Summer Snow" züchtet, zeigte sich zuversichtlich für den europäischen Markt: "Die besten Mangos in Taiwan sind die Snow Mangos. Snow Mangos sind ⁠der Louis Vuitton der Mangowelt."

(Bericht von Ann Wang, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)