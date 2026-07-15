Tomtom schafft Wende – Ausblick verschreckt Anleger
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der Navigationsspezialist ist im zweiten Quartal zwar in die Gewinnzone zurückgekehrt, enttäuschte Anleger jedoch mit einem schwachen Margenausblick. Die Aktie fiel deutlich.
Quelle: Adobe.com/photo for everything
Der niederländische Navigationsspezialist Tomtom hat seine Anleger mit einem schwachen Ausblick vergrault. Zwar schaffte die Firma im zweiten Quartal mit 8,5 Millionen Euro die Rückkehr in die Gewinnzone, während der Umsatz um acht Prozent auf 134,6 Millionen Euro sank.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
Kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Raumfahrt- und KI-KonzernSpaceX vorbörslich auf Stabilisierungskurs nach Tiefststand09. Juli · dpa-AFX
Apple, Amazon, Meta, SK Hynix, Mercedes - Ausblick mit Egmond Haidtgestern, 15:00 Uhr · BNP Paribas S.A.
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturzheute, 10:08 Uhr · onvista
Trendwende beim PharmakonzernSo viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt nochgestern, 12:15 Uhr · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und KryptoKI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista