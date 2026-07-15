Tomtom schafft Wende – Ausblick verschreckt Anleger

Der niederländische Navigationsspezialist Tomtom hat seine Anleger mit einem schwachen Ausblick vergrault. Zwar schaffte die Firma im zweiten Quartal mit 8,5 Millionen Euro ‌die Rückkehr in die Gewinnzone, während der Umsatz um acht Prozent auf 134,6 Millionen Euro ⁠sank.

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