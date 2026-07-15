Navigationsspezialist

Tomtom schafft Wende – Ausblick verschreckt Anleger

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Der Navigationsspezialist ist im zweiten Quartal zwar in die Gewinnzone zurückgekehrt, enttäuschte Anleger jedoch mit einem schwachen Margenausblick. Die Aktie fiel deutlich.

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Auf dem Bild ist der Innenraum eines Autos zu sehen. Eine Person sitzt am Steuer und hält mit einer Hand das Lenkrad, während sie mit der anderen ein Smartphone in der Hand hat. Auf dem Display des Smartphones ist das TomTom-Logo zu sehen.
Quelle: Adobe.com/photo for everything

Der niederländische Navigationsspezialist Tomtom hat seine Anleger mit einem schwachen Ausblick vergrault. Zwar schaffte die Firma im zweiten Quartal mit 8,5 Millionen Euro ‌die Rückkehr in die Gewinnzone, während der Umsatz um acht Prozent auf 134,6 Millionen Euro ⁠sank.

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