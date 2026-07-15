Wadephul weist US-Kritik am Internationalen Strafgerichtshof zurück

Toronto, ⁠14. Jul (Reuters) - Der CDU-Außenpolitiker Johann Wadephul hat den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gegen scharfe Kritik der US-Regierung verteidigt. "Der Internationale Strafgerichtshof macht ‌die Welt sicherer und gerechter", sagte Wadephul dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) laut einem Vorabbericht ⁠vom ⁠Mittwoch. US-Außenminister Marco Rubio hatte dem für Völkerrecht und Kriegsverbrechen zuständigen Gerichtshof zuvor Einmischung in innere Angelegenheiten vorgeworfen und erklärt, dieser führe "Krieg" gegen ‌die USA.

Wadephul sagte, der IStGH ‌habe schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgedeckt, etwa bei der Rekrutierung von ⁠Kindersoldaten, und Täter zur Rechenschaft gezogen. Mögliche ‌Unzulänglichkeiten seien kein ⁠Anlass, "diese wichtige Einrichtung und Errungenschaft grundsätzlich in Frage zu stellen". Vielmehr sei es von zentraler Bedeutung, den ‌IStGH als ⁠unabhängige Einrichtung zu verteidigen. ⁠Die Bundesregierung stehe zum System der internationalen Gerichtshöfe und zur regelbasierten internationalen Ordnung. Medienberichten zufolge erwägt die US-Regierung Sanktionen gegen Staaten, die sich nicht vom IStGH abwenden.

(Bericht von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)