Was es mit den Aktientypen bei SK Hynix auf sich hat

Wer aktuell bei onvista nach "SK Hynix" sucht, könnte leicht verwirrt sein. Die Aktie des südkoreanischen Chipkonzerns gibt es seit vergangenem Freitag praktisch drei Mal. Denn Freitag feierte der Konzern seinen Börsengang an der US-Börse Nasdaq.

Seither können Investoren auswählen, ob sie lieber die Aktie, den globalen Hinterlegungsschein (GDR) oder den neuerdings auch handelbaren amerikanischen Hinterlegungsschein (ADR) kaufen wollen. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Welche Aktienarten gibt es bei SK Hynix?

SK Hynix hat eine ganz normale Aktie, die seit 1996 an der Börse in Seoul mit einer koreanischen ISIN gehandelt wird. An deutschen Börsen handelbar waren bis vergangener Woche Freitag aber ausschließlich so genannte "Global Depositary Receipts". Die hat SK Hynix erstmals 2001 herausgegeben.

Ein solcher GDR lässt sich eins zu eins in eine normale Aktie umwandeln. Und dann gibt es seit Freitag eben zusätzlich "American Depositary Receipts", speziell für den Handel in Amerika. Aber aufgepasst: Die ADRs verbriefen nicht wie GDRs eine ganze Aktie, sondern lediglich ein Zehntel davon.

Wofür sind ADRs und GDRs überhaupt gut?

Wofür aber braucht ein Unternehmen drei unterschiedliche Aktiengattungen für drei unterschiedliche Regionen? Die Deutsche Börse, an deren Handelsplätzen sich die ADRs und GDRs von SK Hynix handeln lassen, erklärt dazu auf Anfrage von onvista: "Depositary Receipts wurden geschaffen, um Investoren den Zugang zu ausländischen Aktien zu erleichtern." Das sei insbesondere dann nötig, wenn ein direkter Handel der Originalaktien aufgrund regulatorischer Vorgaben, fehlender Marktanbindung oder operativer Hürden schwierig oder nicht praktikabel ist.

"ADRs sind ursprünglich für den US-Kapitalmarkt konzipiert und werden von US-Depotbanken emittiert", so die Deutsche Börse. GDRs dagegen seien für internationale Märkte jenseits der USA designt. Wichtig zu verstehen: Sowohl ADRs als auch GDRs können – obwohl für bestimmte Märkte gedacht – grundsätzlich auch an anderen Märkten gehandelt werden. Hier in Deutschland hast du deshalb die Wahl, ob du den GDR oder den ADR kaufst. Nur die koreanische Originalaktie (ISIN: KR7000660001) ist hier nicht handelbar.

Welche Unterschiede gibt es zwischen Originalaktie, ADR und GDR?

Zwischen Originalaktie und GDR sind die Unterschiede klein. Beide repräsentieren schließlich einen SK-Hynix-Anteil und kosten auch fast dasselbe: Der Schlusskurs der Originalaktie am koreanischen Markt am 14. Juli von 1,9 Millionen Won entsprach etwa 1.124 Euro. Im deutschen Handel kostete der GDR zum selben Zeitpunkt mit rund 1.160 Euro nur wenig mehr.

Anders sieht es beim ADR aus: Der notierte nachmittags um 15:30 Uhr hiesiger Zeit, als in Korea der Handel endete, bei 148,28 Euro. Zehn ADRs ergeben bekanntlich eine Aktie, für die du auf diesem Wege also 1.482,80 Euro berappen musstest. Dieser Wert entspricht einem Aufschlag von knapp 28 Prozent gegenüber dem GDR beziehungsweise sogar 32 Prozent gegenüber der Originalaktie.

Unterschiede im Preis sind bei verschiedenen Aktiengattungen normal. Bei den A- und B-Aktien von Berkshire Hathaway zahlst du beispielsweise einen Aufschlag, wenn du statt der mehr als 600.000 Euro teuren A-Aktie (entspricht 1.500 B-Aktien) die nur rund 430 Euro teure B-Aktie kaufst. Der rechnerische Unterschied beträgt hier aber weniger als ein Prozent und nicht um die 30 wie bei SK Hynix.

Wer also von Deutschland aus den SK-Hynix-ADR kaufen will, sollte sich angesichts dieses Aufschlags die Frage stellen, ob nicht der GDR die bessere Wahl wäre und zumindest vor dem Kauf vergleichen.

Zumal der Anspruch beispielsweise auf die Dividende bei allen drei Aktiengattungen gleich sei, wie die Deutsche Börse auf Nachfrage erläutert: "Dividenden werden grundsätzlich von der Depotbank weitergeleitet, die zivilrechtlich Inhaberin der Aktien ist und die Dividende direkt beim emittierenden Unternehmen einzieht." Wirtschaftlich bestehe grundsätzlich derselbe Dividendenanspruch – egal, ob man nun über die Originalaktie, den GDR oder den ADR investiert.

Heißt es eigentlich der, das oder die ADR?

Das Wichtigste zum Schluss: Da das "R" in "ADR" für "Receipt" steht, und sich das mit "Beleg" oder "Hinterlegungsschein" übersetzen lässt, haben wir uns dazu entschieden, der ADR zu schreiben. Wir übertragen also das Geschlecht der Übersetzung auf den englischen Begriff.

Im Duden findet sich dazu keine feste Regel, aber immerhin erkennen die Sprachwächter an, dass das häufig so gemacht wird: "Aus dem Englischen stammenden Nomen, die kein grammatisches Geschlecht besitzen, wird oft das Genus der deutschen Übersetzung zugeordnet". Das reicht uns in diesem Fall.