Wildberger will Bürokratieabbau fortsetzen - Wirtschaft fordert mehr Ehrgeiz

Berlin, 15. Jul (Reuters) - ⁠Die Wirtschaft begrüßt die Maßnahmen der Bundesregierung zum Abbau von Bürokratie, fordert aber noch mehr Ehrgeiz. "Wir werden künftig nur das wirklich Notwendige regulieren", kündigte Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) am Mittwoch an. Das Kabinett gab zuvor grünes Licht für Maßnahmen, um Bürger und Wirtschaft von Bürokratie um weitere 600 Millionen Euro zu entlasten. Seit November 2025 summieren sich die Entlastungen Wildberger zufolge damit auf 10,4 Milliarden Euro pro Jahr. ‌In Arbeit ist noch ein Gesetz, das es Behörden schwerer machen soll, Berichte und Dokumente von Unternehmen zu verlangen.

Beschlossen wurde im Kabinett, dass künftig das Kennzeichen von E-Autos ausreicht, um in Umweltzonen in Innenstädten fahren zu dürfen. Halter müssen dann ⁠keine grüne Plakette mehr ⁠kaufen und auf die Windschutzscheibe kleben. Lkw sollen nicht mehr wegen regionaler Feiertage wie Fronleichnam, dem Reformationstag oder Allerheiligen stillstehen. Fahrverbote an diesen Tagen sollen abgeschafft werden. Im Gesundheitssystem wird mit der elektronischen Überweisung der letzte analoge Prozess digitalisiert. Außerdem wird die elektronische Patientenakte weiterentwickelt. Beratungs- und Vermittlungsgespräche mit Jobcentern können künftig auch per Videoschalte stattfinden.

Der Handwerksverband ZDH teilte mit, von der bis Ende des Jahres angekündigten Reduzierung von Berichts- und Dokumentationspflichten sei in der Praxis bislang nicht viel zu spüren. "Leicht umsetzbare Maßnahmen, wie ‌die Abschaffung der Bonpflicht, die Aufhebung des Sonntag-Backverbots oder eine weitgehende Anhebung gesetzlicher ‌Schwellenwerte unter anderem bei der Bestellungspflicht betrieblicher Beauftragter, bleiben weiter aus." Auch die Stiftung Familienunternehmen betonte, es sei noch kein großer Wurf erkennbar. "Viele Ministerien beteiligen sich bisher zu wenig am Bürokratieabbau und scheinen sich wegzuducken."

Mehrere Verbände plädierten für weitergehende Maßnahmen, die die schwarz-rote Koalition auch plant. Es ⁠soll eine Beweislastumkehr geben. Künftig soll dann nicht mehr die Wirtschaft begründen, warum eine Regulierung oder Pflicht entfallen kann, sondern die ‌Behörden, warum sie überhaupt nötig sind. Wildberger hat bislang aber offen ⁠gelassen, wann dieses Gesetz kommen soll. Er betonte, die Bundesregierung habe im Kabinett über 30 weitere Maßnahmen festgehalten, die zum überwiegenden Teil spätestens bis Jahresende verabschiedet werden sollten. Damit werde eine weitere Entlastung im Milliarden-Bereich angestrebt. Dabei soll es unter anderem um die Bonpflicht gehen. Sie soll zunächst für Bagatellbeträge abgeschafft werden, später dann vollständig.

STREITPUNKT HEIZUNGSGESETZ - AUCH ‌BEI ENTLASTUNGSWIRKUNG

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) verwies darauf, dass der Großteil der bisherigen ⁠Entlastungen aus ihrem Bereich komme. Allein das neue Heizungsgesetz ⁠bringe eine Entlastung von rund 7,7 Milliarden Euro. Der Bundestag hat gerade eine wieder größere Wahlfreiheit für den Einbau neuer Heizungen beschlossen. Der Normenkontrollrat - ein unabhängiges Beratergremium zur Bewertung der Folgen von Gesetzen - betonte, das werde kaum spürbar sein. Es gehe hier vor allem darum, geplante Bürokratie rückgängig zu machen. Außerdem berechne die Regierung die Belastung durch einige Gesetze gar nicht oder nur unvollständig. Als Beispiele gelten das neue Gesetz zum Wehrdienst oder zum Schutz kritischer Infrastruktur.

Dem Versicherungsverband GDV zufolge ist Brüssel weiterhin eine große Baustelle. Hier entstehe die meiste Bürokratie, was den Spielraum auf nationaler Ebene einschränke. Das bemängelte auch die Stiftung Familienunternehmen. Es brauche auf EU-Ebene ein Belastungsmoratorium. "Es darf kein EU-Gesetz mehr geben, das Europas Wirtschaft noch stärker belastet. Die ⁠Mitgliedstaaten sollten die Notbremse ziehen." Unnötig sei zum Beispiel das von der EU-Kommission geplante Arbeitsmarktgesetz, das den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) regeln soll.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)