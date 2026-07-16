40 Prozent mehr Tote bei E-Scooter-Unfällen - Oft junge Fahrer beteiligt

Berlin, 16. Jul (Reuters) - ⁠Bei Unfällen mit E-Scootern sind auch im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Menschen verletzt oder getötet worden. Die Polizei registrierte in Deutschland 16.496 solcher Unfälle mit Personenschaden und damit gut 38 Prozent mehr als 2024, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Dabei stieg die Zahl der Todesopfer zum Vorjahr um rund 40 Prozent von 27 auf 38. Zudem wurden 1895 Menschen schwer und 16.184 leicht ‌verletzt. "Gemessen am gesamten Unfallgeschehen ist der Anteil der E-Scooter-Unfälle vergleichsweise gering, steigt aber rasant", sagte die Leiterin Unfallforschung im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Kirstin Zeidler, der Nachrichtenagentur Reuters.

Auffällig ist das junge Alter der Verunglückten: Mehr als die Hälfte von ihnen ⁠war jünger als ⁠25 Jahre, während nur 3,1 Prozent zur Altersgruppe 65plus gehörten. Als häufigste Unfallursache bei den E-Scooter-Fahrern nannten die Statistiker das falsche Benutzen von Fahrbahn oder Gehwegen mit einem Anteil von 21,6 Prozent. Vergleichsweise oft wurde den Fahrern zudem Fahren unter Alkoholeinfluss zur Last gelegt. Dies war bei 10,9 Prozent der Fälle die Ursache und damit häufiger als bei Fahrradfahrern mit 7,7 Prozent.

Untersuchungen zeigten deutliche Unterschiede beim Fahrverhalten, sagte Zeidler. "Wer einen eigenen Scooter hat, ist in der Regel Vielfahrer, nutzt den Scooter oft für ‌den Arbeitsweg, ist über 30 Jahre alt, fährt auf dem Radweg oder auf ‌der Straße und trägt häufiger einen Helm." Nutzer von Leih-Scootern sind demnach eher jünger und fahren meist in der Freizeit. "Sie sind weniger geübt und fahren öfter auf dem Gehweg, obwohl genau das verboten ist", sagte die Expertin. "Viele missinterpretieren E-Scooter als Spaßgerät statt als Kraftfahrzeug, das ⁠mit Regeln verbunden ist." Kinder und Jugendliche bräuchten insgesamt mehr Verkehrsausbildung und Training rund um Mobilität. "Der Fahrradführerschein in der Grundschule reicht nicht ‌aus."

BUNDESTAG REAGIERT MIT SCHÄRFERER HAFTUNG

Wer E-Roller fährt, muss - wenn vorhanden - ⁠Fahrradwege oder Schutzstreifen nutzen. Ansonsten muss man auf Fahrbahnen oder Seitenstreifen ausweichen.

Obwohl E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstößen mit Autos nur in 38,1 Prozent der Fälle die Hauptschuld trugen, waren sie bei Unfällen mit Radfahrern zu 74,3 Prozent und bei Unfällen mit Fußgängern sogar zu 88,7 Prozent die Hauptverursacher. Unter den Verunglückten waren auch 822 Mitfahrer, obwohl dies verboten ‌ist. Einer von ihnen kam ums Leben. Von den 33 auf ⁠E-Scootern tödlich Verunglückten starb fast die Hälfte bei Alleinunfällen. ⁠Zum Vergleich: 2025 kamen bei rund 97.000 Unfällen mit Fahrrädern 462 Menschen ums Leben.

Insgesamt machen E-Scooter-Unfälle mit 5,5 (2024: 4,1) Prozent weiter nur einen geringen Anteil an allen knapp 300.000 registrierten Verkehrsunfällen mit Personenschaden aus. Die Unfälle mit E-Rollern ereigneten sich vor allem in Großstädten.

Der Bundestag hat vorige Woche die Haftung bei Unfällen mit E-Scootern verschärft. Bislang mussten Geschädigte nachweisen, dass der Fahrer eines E-Rollers den Unfall schuldhaft verursacht hat. Mit der sogenannten Gefährdungshaftung, wie sie auch bei Autos gilt, werden sie künftig nur noch nachweisen müssen, dass ihnen ein Schaden beim Betrieb eines E-Scooters entstanden ist.

E-Scooter sind seit Juni 2019 im deutschen Straßenverkehr zugelassen. Einen Führerschein dafür braucht man nicht, man muss aber mindestens 14 Jahre alt sein. In puncto ⁠Alkohol gilt die übliche 0,5-Promille-Grenze. "Unter 21-Jährige und Führerschein-Neulinge dürfen sich keinerlei Alkoholkonsum erlauben, wenn sie E-Scooter fahren wollen", erklärte das Statistikamt.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)