ABB plant mit Kauf von Rotork größte Übernahme der Firmengeschichte

Zürich, 16. ⁠Jul (Reuters) - Nach einer Reihe von Unternehmensverkäufen in den vergangenen Jahren legt der Elektrotechnikkonzern ABB den Hebel um und wagt die größte Übernahme seiner Firmengeschichte. Das Schweizer Unternehmen will für rund 5,5 Milliarden Dollar den britischen Industrieausrüster Rotork schlucken, wie ABB am Donnerstag mitteilte. ABB bietet den Aktionären von ‌Rotork 503 Pence je Aktie in bar. Dies entspreche einer Prämie von rund 60 Prozent auf den Durchschnittskurs der letzten drei Monate. Der Verwaltungsrat von Rotork unterstütze die ⁠Übernahme und empfehle ⁠den Aktionären die Annahme des Angebots.

"ABB hat Rotork über viele Jahre hinweg aufmerksam verfolgt", erklärte ABB-Konzernchef Morten Wierod. "Wir schätzen operative Exzellenz, Technologiequalität und Kundenvertrauen." Rotork sei auf die Herstellung von elektrischen Stellantrieben und Systemen zur Durchflusssteuerung spezialisiert, die in der Öl-, Gas-, Chemie- und Wasserwirtschaft eingesetzt werden. Rotork erwirtschaftete in den Jahren 2022 bis 2025 ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum ‌von acht Prozent pro Jahr und erzielte 2025 einen Umsatz ‌von rund einer Milliarde Dollar. ABB selbst kam auf gut 33 Milliarden.

Vontobel-Analyst Mark Diethelm bezeichnete die Übernahme als strategisch sinnvoll, auch wenn sie vergleichsweise teuer sei. Die Transaktion soll in der ersten ⁠Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen werden, sofern die Aktionäre und die Behörden zustimmen. ABB wolle die ‌Übernahme aus bestehenden Barmitteln und zugesagten Kreditlinien ⁠finanzieren. Zudem würden dem Konzern aus der Veräußerung des Roboter-Geschäfts an Softbank Nettobarerlöse von 4,8 Milliarden Dollar zufließen.

Verwaltungsratspräsident Peter Voser hatte der Nachrichtenagentur Reuters vor einigen Monaten erklärt, ABB strebe nach Jahren der Konzernumbauten wieder größere Zukäufe an. Die Transaktion übertrifft ‌beim Wert den Kauf des Elektromotorenherstellers Baldor ⁠im Jahr 2011 für 4,2 Milliarden Dollar ⁠sowie die Übernahme von Thomas & Betts für 3,9 Milliarden Dollar im Jahr 2012.

ABB legte auch Zahlen zum zweiten Quartal vor. Dabei schoss der Auftragseingang getrieben vom Geschäft mit Rechenzentren um 30 Prozent auf den Rekordwert von 12,04 Milliarden Dollar hoch. Die Aufträge im wichtigsten Geschäftsbereich Elektrifizierung seien gar um 60 Prozent hochgeschnellt. ABB verbuchte einen Nettogewinn von 1,23 Milliarden Dollar, sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Gewinn von 1,32 Milliarden Dollar gerechnet. Vorbörslich zogen die ⁠ABB-Aktien über drei Prozent an.

(Bericht von Oliver Hirt und John Revill. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)