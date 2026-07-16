ABB plant mit Kauf größte Übernahme der Firmengeschichte
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-Mobilität
Der Schweizer Konzern ABB übernimmt den Industrieausrüster Rotork für 5,5 Milliarden Dollar. Es ist der größte Zukauf der Firmengeschichte.
Quelle: Adobe.com/Casimiro
Der Elektrotechnikkonzern ABB will das bereits aus eigener Kraft starke Wachstum mit dem größten Zukauf der Firmengeschichte weiter ankurbeln. Das Schweizer Unternehmen legt für den britischen Industrieausrüster Rotork rund 5,5 Milliarden Dollar auf den Tisch, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Doch damit ist der Akquisitionshunger des Siemens-Rivalen noch nicht gestillt.
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