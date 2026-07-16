Elektrotechnik-Konzern

ABB plant mit Kauf größte Übernahme der Firmengeschichte

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-Mobilität

Der Schweizer Konzern ABB übernimmt den Industrieausrüster Rotork für 5,5 Milliarden Dollar. Es ist der größte Zukauf der Firmengeschichte.

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Zu sehen ist das ABB-Logo, das durch ein Brillenglas scharf dargestellt wird, während der Hintergrund unscharf bleibt. Das Bild symbolisiert den Schweizer Technologiekonzern und legt den Fokus auf dessen Markenlogo.
Quelle: Adobe.com/Casimiro

⁠Der Elektrotechnikkonzern ABB will das bereits aus eigener Kraft starke Wachstum mit dem größten Zukauf der Firmengeschichte weiter ankurbeln. Das Schweizer Unternehmen legt für den britischen Industrieausrüster Rotork rund 5,5 Milliarden Dollar auf den Tisch, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Doch damit ist der Akquisitionshunger des Siemens-Rivalen noch nicht gestillt.

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