ABB plant mit Kauf größte Übernahme der Firmengeschichte

⁠Der Elektrotechnikkonzern ABB will das bereits aus eigener Kraft starke Wachstum mit dem größten Zukauf der Firmengeschichte weiter ankurbeln. Das Schweizer Unternehmen legt für den britischen Industrieausrüster Rotork rund 5,5 Milliarden Dollar auf den Tisch, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Doch damit ist der Akquisitionshunger des Siemens-Rivalen noch nicht gestillt.

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