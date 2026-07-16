Industriekonzern übertrifft Erwartungen

Starke Zahlen von ABB helfen Siemens und Siemens Energy

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-Mobilität
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Gute Quartalszahlen der schweizerischen ABB könnten am Donnerstag auch mit Blick auf Siemens und Siemens Energy am Markt gut ankommen. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen ABB-Aktien um 4,2 Prozent in Relation zum Schlusskurs in Zürich am Vortag. Für Siemens und Siemens Energy ging es jeweils um 1,2 Prozent aufwärts.

Die operative Marge von ABB übertraf im zweiten Quartal mit 20,2 Prozent die Konsensschätzung von 19,9 Prozent. Profitabel entwickelte sich vor allem das Segment Elektrifizierung des Industriekonzerns. Die Aufträge übertrafen mit 12,04 Milliarden Franken die Markterwartung um fast 15 Prozent.

Auf ein positives Echo stieß auch die angekündigte Übernahme des britischen Ventiltechnikexperten Rotork. "Der Deal ist sinnvoll aus Sicht von ABB, die Weltmarktführer in der Prozessautomatisierung ist", schrieb Analyst Nick Housden von der Bank RBC. Rotork sei ein "High-Quality-Asset" auf diesem Markt.

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